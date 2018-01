Lara Gut po enem letu spet na najvišji stopnički

Vonnova šesta, odstop Shiffrinove

21. januar 2018 ob 11:37,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 13:23

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO

Lari Gut v letošnji sezoni ni šlo po načrtih, toda Cortina d'Ampezzo ji bo spet izdatno popravila razpoloženje. Švicarka je slavila v superveleslalomu, zadnjemu pred olimpijskimi igrami.

Gutova je bila za 14 stotink hitrejša od domačinke Johanne Schnarf, tretja je bila Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki je zaostala za 27 stotink. Sobotna zmagovalka smuka in prva favoritnja Lindsey Vonn je tekmo končala na šestem mestu (+0,37).

"Veter je narekoval izide. Smučanje je zunanji šport in vse kar lahko naredimo je, da damo vse od sebe. Na žalost se vremena ne da spremeniti," je takoj po tekmi tvitnila razočarana Vonnova, ki napada 80. zmago v svetovnem pokalu.

Gutovi se je zmaga v tej sezoni vztrajno izmikala. Na superveleslalomih v Lake Louisu in Bad Kleinkircheimu je bila druga, tokrat pa se je le zavihtela na najvišjo stopničko, potem ko je bila najhitrejša v spodnjem delu proge. To je njena prva zmaga po enem letu, skupaj pa 24. v karieri. Nazadnje je slavila prav v Cortini.

Zmagovalka petkovega smuka Sofia Goggia je drugič zapored ostala brez uvrstitve, odstopila je tudi vodilna smučarka v karavani Mikaela Shiffrin, kar je njen prvi odstop v več kot enem letu. Zadnjič tekme ni končala 3. januarja lani na slalomu na zagrebškem Sljemenu.

Slovenk ni bilo na štartu.

Pred odhodom v Pjongčang se bo karavana ustavila še na Kronplatzu (veleslalom), v Lenzerheideju (kombinacija, veleslalom, slalom), Stockholmu (paralelna tekma) ter Garmisch-Partenkirchnu, kjer bosta 3. in 4. februarja na sporedu zadnja ženska smuka pred olimpijskimi igrami, tudi letošnja novost premierni smukaški šprint v dveh vožnjah.

Končni vrstni red: 1. L. GUT ŠVI 1:14,78 2. J. SCHNARF ITA +0,14 3. N. SCHMIDHOFER AVT 0,27 4. A. VEITH AVT 0,31 5. T. WEIRATHER LIE 0,33 6. L. VONN ZDA 0,37 7. T. TIPPLER AVT 0,50 8. R. MOWINCKEL NOR 0,51 9. R. SIEBENHOFER AVT 0,90 10. M. GISIN ŠVI 0,97 11. C. SUTER ŠVI 1,06 12. J. HÄHLEN ŠVI 1,15 13. P. NUFER ŠVI 1,19 Odstop: Goggia, Shiffrin Skupno (24/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.477 2. T. WEIRATHER LIE 601 3. S. GOGGIA ITA 570 4. W. HOLDENER ŠVI 560 5. L. GUT ŠVI 554 6. P. VLHOVA SLK 554 7. V. REBENSBURG NEM 534 8. M. GISIN ŠVI 511 9. F. HANSDOTTER ŠVE 499 10. F. BRIGNONE ITA 478 ... 44. T. ROBNIK SLO 113 46. A. DREV SLO 107 55. A. BUCIK SLO 82 61. M. HROVAT SLO 73 65. M. FERK SLO 70 Superveleslalom (6/8): 1. L. GUT ŠVI 339 2. T. WEIRATHER LIE 321 3. J. SCHNARF ITA 233 4. A. VEITH AVT 227 5. N. SCHMIDHOFER AVT 222 6. M. GISIN ŠVI 213 7. F. BRIGNONE ITA 201 8. S. GOGGIA ITA 195 9. R. MOWINCKEL NOR 194 10. L. VONN ZDA 176 ... 50. M. FERK SLO 2

Robi Kaurin