Shane Larkin je novi košarkar Boston Celticsov.

Larkin se je odločil za vrnitev v NBA, kjer bo zaigral za Boston

Baskonia mu je ponudila pet milijonov za dve leti

20. julij 2017 ob 17:17

Boston - MMC RTV SLO

Shane Larkin je zavrnil mamljivi ponudbi Barcelone in Baskonije ter se odločil za vrnitev v Ligo NBA, kjer bo organizator igre oblekel dres Bostona.

Barca mu je ponudila dveletno pogodbo v višini petih milijonov evrov. Po pravilih španske lige je Baskonia lahko ponudbo izenačila, zatem pa bi lahko Larkin podpisal le za klub izven Španije. Toda odločil se je za odhod, zdaj pa bo v Bostonu podpisal minimalno pogodbo, po kateri bo zaslužil 1,5 milijona dolarjev.

Larkin je v Ligi NBA že igral tri sezone. Najprej je bil član Dallasa, potem New Yorka in nazadnje Brooklyna, kjer je v povprečju dosegal 7,3 točke in 4,4 podaje na srečanje. V Evroligi je bil letos eden najboljših posameznikov. S 13,1 točke je bil prvi strelec Baskonie, na tekmo pa je dosegal še 5,7 podaje. V španski ligi je bilo njegovo povprečje 14,1 točke in 4,9 podaje.

T. J.