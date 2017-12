Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić se jezi nad odločitvijo slovenskega sodnika Damirja Javorja. Foto: EPA Sorodne novice Izključitev Dončića bolj odmevala kot sedma zmaga Reala Dodaj v

Laso: Dobra šola za Luko Dončića

Okrcal tudi sodnike

20. december 2017 ob 11:36

Madrid - MMC RTV SLO

"Luka bo moral biti v takih situacijah pametnejši. Moral se bo naučiti, da je pomembneje ostati na parketu in igrati, ne glede na to, kakšna je sodniška odločitev," je izključitev Luke Dončića komentiral trener košarkarjev Reala Pablo Laso.

V sredo je največ prahu v Evroligi dvignila sumljiva sodniška odločitev, in to prav Slovenca Damirja Javorja, ki je na tekmi Real - Valencia najboljšemu mlademu evropskemu košarkarju ta hip že pred polčasom pokazal pot v slačilnico.

Vse se je začelo v 14. minuti, ko je Javor piskal nešportno osebno napako Tiborja Pleissa nad Dončićem, ki je bil v prodoru. Slovenec se je zaščitil z levo roko in pri tem Nemca udaril po obrazu. Ko so sodniki videli kri na Pleissovem obrazu, so pogledali videoposnetek in spremenili odločitev. Nešportno osebno napako so dosodili Dončiću.

Lasso je bil nad sodniško odločitvijo ogorčen: "Tega se v košarki po pravilih ne sme narediti. Ne pri osebnih napakah. Ko so videli kri, so po ogledu videa odločitev spremenili, kar se v košarki ne sme. Ne vem, ali je to dovoljeno v nogometu, ampak v košarki zagotovo ni. Sploh pa ni šlo za nešportno osebno napako, saj se je le zaščitil."

Do izključitve je prišlo dve minuti pozneje, ko je Dončić v prodoru podrl Guillema Vivesa. Slovenskemu najstniku so piskali osebno napako. Verjetno še vroč od prejšnje sporne akcije se je zapletel v besedni dvoboj z nasprotnikom in sodnik Javor mu je (prestrogo) pokazal izključujočo tehnično napako.

Dončić se ni mogel pomiriti. Bil je že na poti v tunel, ko se je obrnil in spet zakorakal na igrišče nekaj zabrusit Javorju. Nato je nekajkrat brcnil v ograjo tunela, ki vodi v slačilnico. Njegove izjave po tekmi ni bilo.

Real Madrid je dobil tekmo z 91:72.

