Lauda po presaditvi pljuč odlično okreva

Do konca avgusta bo ostal v bolnišnici

6. avgust 2018 ob 18:44

Dunaj - MMC RTV SLO

Zdravniki v glavni dunajski bolnišnici so zelo zadovoljni z okrevanjem legendarnega dirkača formule ene Nikija Laude. Avstrijec, ki so mu presadili pljuča, je bil že 24 ur po operaciji pri zavesti. Hitro so mu tudi odstranili aparat za pomoč pri dihanju, tako da pljuča zdaj delujejo samostojno.

"Tudi drugi organi mu normalno delujejo, tako da je stanje zdaj zelo zadovoljivo. A to ne pomeni, da je povsem zunaj smrtne nevarnosti. Prilagajanje na nova pljuča je dolgotrajen proces," je dejal Walter Klepetko, ki je Laudo, sicer tudi pilota in lastnika družbe Laudamotion, operiral.

Po njegovih besedah bo moral nekdanji trikratni svetovni prvak še tri tedne ostati v bolnišnici, kjer ga lahko obiskujejo le najbližji sorodniki. "Pomembno je, da ne pride do okužbe. Pljuča bo treba ves čas nadzorovati, če ne bo zapletov, pa bo Niki najbrž lahko delal vse, kar je do zdaj. Lahko bo letel in se ukvarjal s športom," je še dejal Klepetko, ki je opravil približno 2.000 presaditev pljuč.

Po podatkih mednarodnega združenja za presaditve srca in pljuč je umrljivost po presaditvi pljuč v prvem letu 80-odstotna, po petih letih 53-odstotna, po desetih pa 32-odstotna.

Lauda se je avgusta 1976 hudo ponesrečil na dirki v Nürburgringu. Njegov ferrari je zajel ogenj, avstrijski dirkač pa se je rešil s hudimi opeklinami, ki so trajno zaznamovale njegovo zdravje. S težavami se srečuje že dalj časa, 1997 in 2005 je moral na presaditev ledvic.

