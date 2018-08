Laudi presadili pljuča, po posegu v kritičnem stanju

V letih 1997 in 2005 moral na presaditev ledvic

3. avgust 2018 ob 15:48

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Legendarni voznik formule ena in trikratni svetovni prvak Avstrijec Niki Lauda je moral v četrtek na nujno operacijo, s katero so mu na Dunaju presadili pljuča.

69-letni Lauda je po posegu v kritičnem stanju. Zdravniki so sicer povedali, da je poseg uspel, a bo njegovo življenje še nekaj dni viselo na nitki.

V sporočilu za javnost je vodstvo bolnišnice zapisalo, da je bila operacija uspešna in da družina prosi za mir in spoštovanje zasebnosti. Nemški in avstrijski mediji dodajajo, da je stanje Laude kritično, saj se prvih nekaj dni ne ve, kako se bo telo odzvalo na poseg.

Leta 1976 preživel hudo nesrečo na Nürburgringu

Lauda se je leta 1976 hudo ponesrečil na dirki v Nürburgringu. Njegov Ferrari je zajel ogenj, avstrijski dirkač pa se je rešil s hudimi opeklinami, ki so trajno zaznamovale njegov obraz. Lauda se z zdravstvenimi težavami spopada že dalj časa; v letih 1997 in 2005 je moral na presaditev ledvic.

A. V.