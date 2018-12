Aleksandar Lazić je bil prvo ime ob zmagi Olimpije nad Krko. Foto: www.alesfevzer.com Luka Lapornik je bil prvi strelec Krke. Foto: www.alesfevzer.com V Tivoliju se je na slovenskem obračunu Lige ABA zbralo okoli tisoč gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com Olimpijo naslednja tekma čaka v torek v Ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Edo Murić postal član Cedevite Dodaj v

Lazić s prostima metoma Olimpijo dvignil z dna Jadrana

Krka ostaja pri treh zmagah

16. december 2018 ob 16:47,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 11. krogu Lige ABA v obračunu slovenskih predstavnikov premagali Krko s 70:69. Mož odločitve je bil v Tivoliju Aleksandar Lazić.

Novomeščani so po polovici jadranskega tekmovanja s tremi zmagami zadnji, Olimpija pa je s četrto zmago skočila na osmo mesto. Obenem so se državni prvaki Krki, ki je v Ligi ABA klonila tretjič zapored, oddolžili za visok poraz na uvodu sezone v državnem prvenstvu. V Ligi Nova KBM se bosta naslednjič lanska finalista pomerila že v četrtek.

V dramatični končnici je Olimpija, ko je imela žogo, lahkomiselno in ekspresno zapravila tri točke naskoka. V 15 sekundah je dvakrat izgubila žogo in Krka se je iz praktično izgubljenega položaja vrnila ter povedla. Odgovornost je nato prevzel Lazić, ki je bil s 16 točkami prvi strelec tekme, hrkati pa je ujel še 12 odbitih žog. Najprej je v prodoru sicer zgrešil, toda Ljubljančani so imeli še en napad. Lazić je izsilil osebno napako in realiziral oba prosta meta.

Oba visoka igralca Krke, ki sta začela v prvi peterki, Dalibor Đapa in Jure Balažić, sta bila po dvakrat uspešna izza črte in gostje so si v peti minuti priigrali prednost petih točk. Toda zaključek uvodne četrtine je pripadel zmajem, ki so z boljšim skokom in s prostimi meti, s katerimi so dosegli skoraj polovico svojih točk v prvih desetih minutah, prevzeli pobudo. Ko Olimpija v drugi četrtini skoraj štiri minute ni dosegla koša, so Novomeščani povedli za 4. Toda sledila je podobna serija na drugi strani in Ljubljančani so, ko sta akcijo tekme z "alley-oopom" izpeljala Roko Badžim in Marvin Jones, ki je silovito zabil, izenačili. Na odmor je s točko prednosti odšla Krka (34:35).

V uvodnih minutah drugega polčasa je Olimpija ves čas žogo 'spuščala' pod koš Mirzi Begiću, ki pa je imel s čvrsto gostujočo obrambo precej težav. Ko sta bila zapored izza črte natančna Luka Lapornik in Đapa, je Krka 'ušla' na +7. Zatem je bil za tri uspešen še Paolo Marinelli, na nasprotni strani pa sta odgovorila Jan Špan z dvema trojkama in Badžim, ki je zadel za 47:46. Takšna je bila tudi prednost Olimpije pred zadnjimi desetimi minutami.

Lapornik je šest minut in pol do konca zadel trojko, nato pa je v treh minutah domača vrsta na krilih Lazića in Begića naredila delni izid 9:0 (65:58). Z dvema košema je za napeto končnico poskrbel Jure Lalić, Marinelli pa je s trojko dobro minuto pred koncem priključil na 67:65. 25 sekund je bilo še do konca, ko je Olimpija izvajala avt, a v 15 sekundah zapravila kar dve žogi. Marinelli je položil za 68:67, Žiga Fifolt pa popravil zgrešeni met Lapornika za 68:69. Deset sekund je ostalo Olimpiji. Najprej je Lazić zgrešil, nato pa je nad njim Miha Škedelj napravil osebno napako. Bosanski košarkar je oba prosta meta zadel, Marinelli pa za zmago zgrešil trojko z velike razdalje.

11. krog:

PETROL OLIMPIJA – KRKA

70:69 (23:21, 11:14, 18:16, 18:18)

1.000; Lazić 16 in 12 skokov, Špan 12, Jones in Badžim po 9, Begić 8, Šamanić 6, Bubnić 4, Sanon in Rebec po 3; Lapornik 14, Marinelli 11, Balažić in Lalić po 10, Đapa 9, Bratož 8, Škedelj 3, Cinac in Fifolt po 2.

CIBONA – BUDUĆNOST

83:77 (15:18, 17:16, 26:23, 25:20)

ZADAR – IGOKEA

95:80 (30:19, 17:26, 25:18, 23:17)

MORNAR – CEDEVITA

102:103 (27:25, 26:19, 33:34, 16:25)

MEGA BEMAX – CRVENA ZVEZDA

68:78 (15:20, 10:22, 22:22, 21:14)

PARTIZAN - FMP

83:77 (17:22, 26:20, 25:20, 15:15)

CRVENA ZVEZDA 11 0 184 22 BUDUCNOST 8 3 72 19 CEDEVITA 7 4 62 18 MEGA BEMAX 7 4 16 18 PARTIZAN 6 5 24 17 CIBONA 5 6 -37 16 FMP 4 7 -24 15 PETROL OLIMPIJA 4 7 -37 15 ZADAR 4 7 -37 15 IGOKEA 4 7 -52 15 MORNAR 3 8 -69 14 KRKA 3 8 -102 14

