Lazio dobil "rimsko bitko" za finale pokala

Za drugo vstopnico Napoli in Juventus

4. april 2017 ob 22:57

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Lazia so prvi finalisti italijanskega pokala, potem ko so na povratnem srečanju izgubili z mestnim tekmecem Romo (3:2) in tako ubranili prednost s prve tekme (2:0).

Lazio je na Olimpicu povedel v 37. minuti, ko se je po strelu Cira Immobilejea in obrambi Allissona Beckerja žoga odbila do Sergeja Milinkovića-Savića, ta pa jo je z nekaj metrov poslal v nebranjeni del mreže.

Odgovor domačih je sledil kmalu. Po nespretnem izbijanju Stefana de Vrija je žoga prišla do Stephana El Shaarawyja, ki jo je s strelom po tleh z roba kazenskega prostora pospravil za hrbet Thomasa Strakoshe.

Salah dvakratni strelec za pirovo zmago

V 56. minuti je Immobile lepo vtekel za hrbet obrambe Rome (podal mu je Milinković-Savić), nato stekel sam proti Beckerju in ga rutinirano premagal. Deset minut pozneje je Mohamed Salah v mrežo pospravil "odbitek" po vratnici El Shaarawyja za 2:2. Isti igralec je v 90. minuti dosegel tudi zadetek za zmago, a Roma je bila od napredovanja še daleč.

O drugem polfinalistu bosta v sredo odločila Napoli in Juventus. Juve je prvo tekmo dobil s 3:1.

ITALIJANSKI POKAL



POLFINALE, povratni tekmi



Roma - LAZIO 3:2 (1:1) 0:2

El Shaarawy 43., Salah 66., 90.; Milinković-Savić 37., Immobile 56.



Sreda ob 20.45:

NAPOLI - JUVENTUS 1:3

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

FRANCOSKI POKAL



ČETRTFINALE



Frejus - GUINGAMP 0:1 (0:0)

Mendy 50.



MONACO - Lille 2:1 (2:0)

Germain 35., 45.; El-Ghazi 90.

: Arcus 40./Lille



Sreda ob 18.30:

ANGERS - BORDEAUX



Ob 21.05:

AVRANCHES - PARIS SG

A. V.