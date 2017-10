Le ena dobra četrtina premalo - Olimpija brez možnosti v Strasbourgu

11. oktober 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 22:22

Strasbourg - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 1. krogu Lige prvakov izgubili v Strasbourgu. Francozi so prevladovali večji del srečanja, v zadnji četrtini pa so popustili, a se v končnici le zbrali in zmagali s 83:69.

Gostitelji so si v drugi četrtini priigrali visoko prednost, na odmor so odšli s 14 točkami naskoka (46:32). Po 30 minutah so bili Ljubljančani že v izgubljenem položaju (61:42). V zadnji četrtini so izbranci Gašperja Okorna zaigrali odločno v obrambi in se tri minute pred koncem približali na 70:63, a jim velik preobrat v dvorani Rhenus Sport ni uspel.

V Franciji je za zeleno-bele že zaigral Domen Lorbek, ki se je vrnil k slovenskim prvakom. V prvem polčasu je zadel dve trojki (s šestimi točkami je tudi končal srečanje), toda dober vtis z začetka tekme so gostje pokvarili na začetku druge četrtine. Takrat so imeli zmaji strelski mrk, pet minut brez točke pa so gostitelji izkoristili in pobegnili na 40:25.

Drugouvrščena ekipa francoskega prvenstva je v tretji četrtini še povišala prednost, Olimpija je bila razglašena, dosegla je le deset točk. Slika se je na parketu popolnoma spremenila v zadnji četrtini, ko sta Jordan Morgan in Gregor Hrovat ujela priključek (70:63). A odgovor Francozov je bil hiter, pozneje pa so prednost spet dvignili nad deset in tekmo zanesljivo pripeljali do konca.

Pri domačih je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Michael Dixon, 15 jih je dodal Darlon Atkins. Pri Ljubljančanih je kapetan Hrovat prispeval 13 točk, eno manj je dosegel Morgan.

Okorn: Tako mehko ne smemo več igrati

"Zadovoljen sem lahko mogoče le s prvo četrtino. Preveč stvari je bilo slabih skozi tekmo, od skoka, do izgubljenih žog, obrambe. Na gostovanju je nemogoče slaviti zmago s takšno igro. V zadnji četrtini smo se poskušali približati, saj se je tekmec preveč sprostil. Ni nam uspelo. Spremeniti moramo nekatere stvari, saj tako mehko ne smemo več igrati. Bili smo premalo agresivni, potem pa še izgubili preveč žog. Mislim, da se da vse popraviti, saj je pot do konca rednega dela še dolga," je poudaril trener Okorn.

Prva tekma v Stožicah 25. oktobra

Petrol Olimpija nastopa v skupini C skupaj s turškim Banvitom, madridskim Estudiantesom, nemškim Bayreuthom, grškim AEK-om in ekipo Umano Reyer iz Benetk. V nadaljevanje tekmovanja se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz vsake skupine. Ljubljančani bodo tudi naslednjo tekmo igrali v gosteh, in sicer proti Banvitu, prvič pa bodo v novem tekmovanju v Stožicah zaigrali 25. oktobra proti Beyreuthu.

Skupina C, 1. krog:

STRASBOURG - OLIMPIJA

83:69 (17:14, 29:18, 15:10, 22:27)

4.500; Dixon 21, Atkins 15, Labeyrie 13, Wright 10, Logan in Leloup po 7, Otule 5, Cortlae 4, Sy 1; Hrovat 13, Morgan 12, Oliver 11, Battle 9, Bubnić 8, Lorbek 6, Badžim 4, Kastrati, Radulović in Špan po 2.

Met za dve točki: 26/48; 22/45

Met za tri točke: 7/16; 6/23

Prosti meti: 10/15; 7/10

Skoki: 44; 26





ROSA RADOM - BAYREUTH

79:96 (33:16, 14:27, 9:29, 23:24)



AEK ATENE - ESTUDIANTES

79:87 (15:31, 23:17, 17:17, 24:22)



VENEZIA - BANVIT

* 108:101 (19:16, 25:12, 20:22, 16:30)

Vidmar 13 (met 4/6) v 24 minutah za Banvit.

* - po treh podaljških

