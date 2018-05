Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant je dosegel 38 točk. Foto: Reuters Clint Capela je 12 točkam in 15 skokom dodal še šest blokad. Foto: Reuters Dodaj v

Le še korak od velikega obračuna Golden State - Houston

Peti tekmi bosta v noči na sredo

7. maj 2018 ob 07:51

New York - MMC RTV SLO

Prva favorita Zahodne konference v Ligi NBA nezadržno korakata proti medsebojnemu obračunu. Golden State je visoko odpravil New Orelans, Houston pa je še drugič slavil v Utahu. Oba v zmagah vodita s 3:1.

Branilec naslova Golden State je dokazal, da je imel na prejšnji tekmi le slab dan in s 118:92 prepričljivo premagal New Orleans. Nezaustavljiv je bil Kevin Durant, ki je ob metu 15/27 vknjižil 38 točk. "To se zgodi, ko sem svoboden in se zabavam na parketu. Bil sem agresiven in metal ne glede na to, ali sem zadeval ali ne," je povedal Durant.

Golden State je prvo četrtino dobil s 37:22. Do polčasa so se Pelikani približali na sedem točk zaostanka, a so Bojevniki v tretji četrtini pobegnili na +20 in tekma je bila odločena. Stephen Curry je prispeval 23 točk, Klay Thompson 13. Draymond Green je osmim točkam dodal 9 skokov, 9 podaj, 4 ukradene žoge in 2 blokadi.

Pri New Orleansu, ki je iz igre metal le 36-odstotno in zgrešil 22 od 26 poskusov za tri točke, je bil s 26 točkami in 12 točkami najučinkovitejši Anthony Davis. 20 točk je dodal E'Twaun Moore, eno manj Jrue Holiday. Trener Pelikanov Alvin Gentry je pohvalil obrambo branilcev naslova: "Nismo imeli pogleda na koš, kot smo bili vajeni."

Rakete vodile od začetka do konca

Houston je po visoki zmagi na prejšnji tekmi tudi tokrat dobil obračun, v katerem ni nikoli zaostajal, precej gladko (100:87). Utahova obramba ni znala zaustaviti branilskega para Raket. Chris Paul je dosegel 27 točk in 12 skokov, James Harden je prispeval 24 točk.

Utah se je po zaslugi Donovana Mitchella (25 točk) približal na 85:80, toda odgovoril je tokrat izjemno razpoloženi Paul, ki je zadel za dve, nato pa našel še Trevorja Arizo, ki je bil uspešen izza črte. Pod obročema je blestel Clint Capela z 12 točkami, 15 skoki in 6 blokadami.

Morda že odločilni tekmi bosta v noči na sredo.

Zahodna konferenca, polfinale:

NEW ORLEANS (6) - GOLDEN STATE (2) (1:3)

92:118 (22:27, 32:24, 19:33, 19:24)

Davis 26 (8/22 iz igre) in 12 skokov, Moore 20, Holiday 19, Clark 11, Mirotić 7 in 11 skokov, Rondo 6, 11 skokov in 6 podaj; Durant 38 (15/27 iz igre) in 9 skokov, Curry 23 (4/9 za tri), Thompson 13, Cook 12, Green 8, 9 sk. in 9 podaj.

UTAH (5) - HOUSTON (1) (1:3)

87:100 (23:30, 25:28, 17:21, 22:21)

Mitchell 25, Ingles 15, Gobert 11 in 10 skokov, Exum in Neto po 9; Paul 27, 12 skokov in 6 podaj, Harden 24, Capela 12, 15 skokov in 6 blokad, Tucker 11.

Vzhodna konferenca, polfinale:



Ponedeljek:

PHILADELPHIA (3) - BOSTON (2) (0:3)



CLEVELAND (4) - TORONTO (1) (3:0)

R. K.