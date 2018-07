Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! LeBron James je spregovoril na slovesnosti v domačem Akronu v zvezni državi Ohio, kjer s svojo fundacijo podpira javno šolo; na njej z obogatenim programom dajejo priložnosti otrokom na številnih področjih, ne samo na športnih. Foto: AP Dodaj v

LeBron James

O predsedniku ZDA Trumpu

31. julij 2018 ob 13:22

Akron - MMC RTV SLO

V zadnjih nekaj mesecih sem opazil, da je Trump navajen uporabljati šport za to, da nas deli, in s tem se ne morem poistovetiti. Ne morem sedeti križemrok in biti tiho.

Košarkarski superzvezdnik LeBron James je predsednika ZDA Donalda Trumpa obtožil, da športnike, ki med predvajanjem ameriške himne protestirajo, uporablja za svoje politične namene. Trikratni prvak severnoameriške košarkarske lige NBA je imel v mislih predvsem igralca nogometne lige NFL Colina Kaepernicka, ki je med himno pokleknil, in košarkarja Stephena Curryja, ki je odklonil obisk Bele hiše. Trump je večkrat zahteval kazen za športnike, ki protestirajo na takšen način. Kaepernicka, ki od leta 2016, ko je nehal igrati za San Francisco, nima ekipe, je organizacija Amnesty International letos nagradila s svojo najvišjo nagrado – nagrado ambasador vesti.

