LeBron James je v zadnjem napadu Miamija ustavil Jamesa Johnsona. Foto: Reuters Dvoboj LeBrona Jamesa in Gorana Dragića. Foto: Reuters

LeBron v zadnjih sekundah ustavil Miami

Goran Dragić je dosegel 18 točk

1. februar 2018 ob 07:52

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so v dvoboju za tretje mesto Vzhodne konference Lige NBA premagali Miami z 91:89. Goran Dragić, ki še vedno čaka na odločitev glede tekme vseh zvezd, je bil prvi strelec Vročice.

Ob metu 7/17 je dosegel 18 točk ter dodal še 6 podaj in 3 skoke. Cleveland, najslabše obrambno moštvo lige, je tekmo dobilo prav z obrambo. Miamiju so Cavsi dovolili le 89 točk ob metu 3/28 (10,7 %) izza črte. LeBron James je v zadnjem napadu Miamija prisilil Jamesa Johnsona k izgubljeni žogi.

"Dobro sem vodil žogo, všeč mi je bilo, kako grem na koš. Edini problem je, da je on LeBron," je po tekmi dejal Johnson.

V prometni nesreči v Los Angelesu sta umrla nekdanji košarkar Lige NBA Rasual Butler in njegova žena, pevka Leah LaBelle. 38-letni Butler je kariero v Ligi NBA začel leta 2002 pri Miamiju. Do leta 2016 je igral še za Charlotte, LA Clipperse, Chicago, Toronto, Indiano, Washinton in San Antonio.



"Ne vem, ali obstaja še kdo, ki bi v tej situaciji lahko ustavil J. J. na poti do obroča. LeBron se mu je zoperstavil in ga ustavil praktično na mestu. Menim, da ni nobenega v ligi, ki bi lahko to storil," je Jamesovo obrambno akcijo pohvalil trener Miamija Erik Spoelstra.

"Lepo je dobiti tekmo z dobro obrambno predstavo, v elementu igre, s katerim smo imeli velike težave v zadnjem času. Še posebej sem vesel, da smo na tak način premagali ekipo, ki ima v januarju izjemen izkupiček," je bil po tekmi zadovoljen James, ki je bil prvi strelec Clevelanda s 24 točkami.

V dramatični končnici je ključno trojko zadel Jae Crowder minuto in 21 sekund pred koncem. V naslednjem napadu je Josh Richardson znižal na 88:87. Isaiah Thomas je 18 sekund pred koncem zadel oba prosta meta, Kelly Olynyk pa je šest sekund pozneje spet poskrbel le za točko zaostanka. Kyle Korver je nato zadel le en prosti met, akcijo za zmago ali podaljšek pa je zapravil James Johnson.

"Igrali smo grozno v napadu in skoraj zmagali. Slabo smo metali trojke, proste mete (14/25), imeli smo veliko izgubljenih žog (19). Če bi tokrat našli pot do zmage, bi bilo res izjemno, a je žal nismo," je povedal Spoelstra.

Cleveland je igral prvo tekmo brez Kevina Love, ki bo s parketov odsoten približno dva meseca.

CLEVELAND - MIAMI 91:89

James 24 in 11 skokov, Frye 16, Thomas 13; Dragić 18 (met: 7/17), 3 skoki in 6 podaj, Richardson 15, T. Johnson 11.

INDIANA - MEMPHIS 105:101

Bogdanović 21, Collison 16; Selden 24, Gasol 23.

ORLANDO - LA LAKERS 127:105

Speights 21, Fournier 14; Randle in Clarkson po 20.

ATLANTA - CHARLOTTE 110:123

Bazemore 25, Belinelli 22; Walker 38, Howard 20, 12 skokov.

BROOKLYN - PHILADELPHIA 116:108

Dinwiddie 27, Russell 22; Embiid 29, 14 skokov, Simmons 24, Redick 20.

BOSTON - NEW YORK 103:73

Morris 20, Rozier 17, 11 skokov, 10 po-

daj; Kanter 17,17 skokov, Porzingis 16.

PORTLAND - CHICAGO 124:108

McCollum 50, Lillard 13; LaVine 23, Valentine 15.

PHOENIX - DALLAS 102:88

Jackson 21, Warren 20; Smith 17, Barnes 15.

Tekme 1. februarja:

DETROIT - MEMPHIS

WASHINGTON - TORONTO

MINNESOTA - MILWAUKEE

SAN ANTONIO - HOUSTON

DENVER - OKLAHOMA CITY

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 52 37 15 71,2 TORONTO RAPTORS 49 34 15 69,4 CLEVELAND CAVALIERS 50 30 20 60,0 MIAMI HEAT 51 29 22 56,9 WASHINGTON WIZARDS 50 28 22 56,0 INDIANA PACERS 52 29 23 55,8 MILWAUKEE BUCKS 49 27 22 55,1 PHILADELPHIA 76ERS 48 24 24 50,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 49 23 26 46,9 NEW YORK KNICKS 52 23 29 44,2 CHARLOTTE HORNETS 50 21 29 42,0 BROOKLYN NETS 52 19 33 36,5 CHICAGO BULLS 51 18 33 35,3 ORLANDO MAGIC 50 15 35 30,0 ATLANTA HAWKS 51 15 36 29,4

ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 51 40 11 78,4 HOUSTON ROCKETS 49 36 13 73,5 SAN ANTONIO SPURS 53 34 19 64,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 54 32 22 59,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 51 30 21 58,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 51 29 22 56,9 NEW ORLEANS PELICANS 50 27 23 54,0 DENVER NUGGETS 51 26 25 51,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 50 25 25 50,0 UTAH JAZZ 50 22 28 44,0 LOS ANGELES LAKERS 50 19 31 38,0 MEMPHIS GRIZZLIES 50 18 32 36,0 PHOENIX SUNS 52 18 34 34,6 SACRAMENTO KINGS 50 16 34 32,0 DALLAS MAVERICKS 52 16 36 30,8

R. K.