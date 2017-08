Led je prebit, Gogi pa že ogret

Danes tekme v skupinah A in B

31. avgust 2017 ob 12:45,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 14:40

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so z odliko opravili prvo nalogo na evropskem prvenstvu. Pod vodstvom izjemnega Gorana Dragića so nadigrali Poljsko in slavili z 90:81.

Po izenačeni prvi četrtini so varovanci Igorja Kokoškova stopili na plin v drugi četrtini. Takrat so si že prigrali dvomestno prednost, ki pa je ob koncu polčasa malce skopnela. Odločilen udarec je sledil v tretji četrtini. Naskok se je v pičli minuti povišal na 15 točk. Ko so Slovenci zagrizli še v obrambi, je bil odpor Poljakov skorajda zlomljen. Prednost se je povzpela na 21 točk (72:51) in tekma je bila praktično odločena. V samem zaključku so Slovenci sicer popustili, Poljska se je približala na -7, vendar zmaga ni bila ogrožena. Zadnji žebelj v krsto Poljakov je zabil prav Dragić.

Gogi je 20 od svojih 30 točk vknjižil v prvem delu. S tem je za dve točki izboljšal svoj osebni rekord na EP-jih. Na parketu je prebil prav toliko minut. Njegov statistični indeks je bil 27.

Dvomestna so bili še Luka Dončić, Gašper Vidmar (oba 11) in Klemen Prepelič (20). Dončić je bil za Anthonyjem Randolphom (7 točk, 10 skokov) drugi skakalec (8) in prvi podajalec (6) pri Slovencih. Pri Poljakih je bil najučinkovitejši Mateusz Ponitka z 22 točkami in 13 skoki. 12 točk je dodal A. J. Slaughter.

Naslednji tekmec Slovenije bo Finska v soboto ob 19.00.

Prva četrtina: 24:22

Slovenija je obračun s Poljsko začela v postavi Goran Dragić, Klemen Prepelič, Luka Dončić, Edo Murić in Gašper Vidmar. Po uvodni trojki Poljakov je prve točke za Slovenijo na tem evropskem prvenstvu po prodoru dosegel Dragić. Slovenci so prvič povedli s trojko Prepeliča (8:7). Do sredine prve četrtine sta se moštvi izmenjevali v vodstvu, potem pa je prvo trojko na EP-ju dosegel Dončić, dve je dodal Vidmar in Slovenci so povedli za pet (19:14). Selektor Igor Kokoškov je veliko menjal, že v uvodnih 10 minutah je uporabil deset igralcev. Na klopi sta ostala le Rebec in Zagorac. Povsem ob koncu uvodne četrtine so se Poljaki približali na minus dve. Sedem točk je dosegel Goran Dragić, štiri Gašper Vidmar.

Druga četrtina: 29:24

Slovenija je drugo četrtino odprla s trojkama Prepelića in Vlatka Čančarja, delni izid 10:0 pa je pomenil vodstvo za 12 po pičlih dveh minutah tega dela. Še naprej je bil prvi mož Dragić, ki je že v 13. minuti dosegel dvomestno število točk. Razlika se je v nadaljevanju vseskozi gibala okoli desetih točk. Z izjemno predstavo je nadaljeval Dragić, za katerega Poljaki niso našli orožja. Kapetan je dve minuti pred polčasom zapustil parket s 16 točkami v svoji statistiki. Po krizni slovenski minuti se je prednost stopila le na pet točk (45:40), kar je Kokoškova prisililo v minuto odmora. Niti to ni pomagalo. Poljska se je z delnim izidom 9:0 približala na tri točke zaostanka. Post je prekinil Dragić, ki ga je bil Kokoškov prisiljen vrniti na parket. V zadnji minuti so Poljaki napravili tehnično napako, ki jo je z dvema točkama kronal Dončić (5 točk). Dragić je zaključil polčas z dvema prostima metoma in skupaj 20 točkami za vodstvo 53:46. Drugi strelec je bil Vidmar s 7 točkami. Že v 17. minuti se je med strelce vpisalo vseh deset košarkarjev, ki jih je Kokoškov poslal na parket. Slovenski met je bil 19/39, trojke 5/15. Pri Poljakih, ki so dobili skok s 23:16, je bil s 13 točkami najučinkovitejši Mateusz Ponitka.

Tretja četrtina: 21:12

Kokoškov je drugi polčas začel z enako postavo. Neumorni Dragić je odprl drugi del s štirimi točkami, s trojko Prepeliča pa je po samo minuti prednost narasla na +13. Poljaki so prvič zadeli po dobrih treh minutah. Težave so ob dobri slovenski obrambi imeli tudi v nadaljevanju, tako da je njihov zaostanek le še naraščal. Tri minute pred koncem tretje četrtine je bila slovenska prednost že 21 točk (72:51). Do konca četrtine so se razglašeni Poljaki le uspeli približati na -16.

Zadnja četrtina: 16:23

V zadnjem delu je kazalo, da bodo Slovenci tekmo rutinirano pripeljali do konca, vedar brez manjših težav ni šlo. Zaradi petih osebnih napak sta morala parket zapustiti visoka Žiga Dimec in Vidmar, tako da je Dončić prevzel naloge tudi pod obročema. V samem zaključku se je prednost stopila na manj kot deset točk, a sta stvari na svoje mesto postavila Dončić s trojko za 86:75 in motivirani kapetan, kar je lepa spodbuda pred nadaljevanjem evropskega prvenstva.

SPORED PRVEGA DNE

SKUPINA A (Helsinki)



SLOVENIJA - POLJSKA

90:81 (24:22, 29:24, 21:12, 16:23)

Dragić 30, Dončić in Vidmar po 11, Preplič 10, Randolph 7 in 10 skokov, Dimec 6, Blažič 5, Murić 4, Nikolić in Čančar po 3; Ponitka 22 in 13 skokov, Slaughter 12, Karnowski 11, Cel 8.

Met: 32/75; 26/64

Za tri: 8/29; 9/25

Prosti meti: 18/20; 20/25

Skoki 41; 43



Ob 15.30:

ISLANDIJA - GRČIJA

Ob 19.00:

FRANCIJA - FINSKA



SKUPINA B (Tel Aviv)



Četrtek ob 14.45:

NEMČIJA - UKRAJINA

Ob 17.30:

LITVA - GRUZIJA

Ob 20.30:

ITALIJA - IZRAEL

R. K.