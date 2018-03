Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 15 glasov Ocenite to novico! Ester Ledecka, ki je v Pjongčangu takole poskrbela za eno največjih presenečenj v zgodovini zimskih olimpijskih iger, je dosegla drugi najhitrejši čas uradnega treninga pred sredinim smukom, ki se bo v Aareju začel opoldne. Foto: EPA Dodaj v

Ledecka spet zelo hitra; Martin Čater 25.

Smuka v sredo ob 10.30 in 12.00

13. marec 2018 ob 13:50,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 16:40

Aare - MMC RTV SLO, STA

Po ponedeljkovi odpovedi je Alice McKennis danes dosegla najhitrejši čas edinega uradnega treninga smuka pred sredino finalno preizkušnjo na zaključku sezone svetovnega pokala v Aareju.

Ameriški alpski smučarki se je najbolj približala češka senzacija olimpijskih iger v Pjongčangu Ester Ledecka, ki je zaostala 23 stotink sekunde.

Tretji čas uradnega smukaškega treninga je pripadel Italijanki Johanni Schnarf. Ameriška veteranka in z 42 zmagami absolutna rekorderka po številu smukaških zmag v svetovnem pokalu Lindsey Vonn je bila peta (+0,56).

Čehinja v središču pozornosti

Ledecka, ki si je smukaški finale zagotovila kot 25. v razvrstitvi sezone, bo v Aareju najbrž požela veliko pozornosti. 22-letna Pražanka se je v Južni Koreji vpisala v zgodovino zimskih iger kot prva tekmovalka z zmagama v dveh ločenih športnih panogah. Olimpijska zmagovalka je postala v superveleslalomu za alpske smučarke in v deskarskem paralelnem veleslalomu.

Svindal prvi, Čater 25.

V moški konurenci je bil najhitrejši Aksel Lund Svindal, ki je za 32 stotink sekunde ugnal Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. Tretji je bil Nemec Thomas Dressen. Edini Slovenec Martin Čater je imel z zaostankom dveh sekund 25. čas. Moški smuk bo v sredo ob 10.30, ženski pa ob 12.00. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Zaključek svetovnega pokala, Aare

Smuk (Ž), trening: 1. A. MCKENNIS ZDA 57,11 2. E. LEDECKA ČEŠ +0,23 3. J. SCHNARF ITA 0,40 4. J. FLURY ŠVI 0,49 5. L. VONN ZDA 0,56 6. N. FANCHINI ITA 0,57 7. R. SIEBENHOFER AVT 0,59 8. B. JOHNSON ZDA 0,67 9. S. GOGGIA ITA 0,70 10. T. WEIRATHER LIE 0,72 . W. HOLDENER ŠVI isti čas

Smuk (M), trening: 1. A. L. SVINDAL NOR 1:21,42 2. V. KRIECHMAYR AVT +0,32 3. T. DRESSEN NEM 0,39 4. A. THEAUX FRA 0,65 5. C. INNERHOFER ITA 0,75 6. J. CLAREY FRA 0,80 7. H. REICHELT AVT 0,84 8. B. ROGER FRA 0,94 9. D. PARIS ITA 1,15 10. K. JANSRUD NOR 1,20 ... 25. M. ČATER SLO 2,10

M. L., A. V.