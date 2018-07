Legendarni Jarome Iginla se poslavlja

Ocenite to novico!

Obraz Calgary Flamsov in dvakratni olimpijski prvak

26. julij 2018 ob 10:28

Calgary - MMC RTV SLO, STA

Iginla je zablestel že pri 16 letih kot mladinec v ligi WHL pri moštvu Kamloops Blazers , katerega solastnik je zdaj. Na naboru 1995 ga je izbral Dallas, a ga je že takoj zamenjal in poslal v Calgary. Več kot desetletje je bil Iggy prvi obraz Calgary Flames , pozneje v karieri pa je zaigral še za Pittsburgh, Boston, Colorado in nazadnje leta 2017 tudi 19 tekem za Los Angeles Kings, kjer je bil soigralec slovenskega asa Anžeta Kopitarja, v pravkar končani sezoni pa ni igral.

Kanadski hokejist Jarome Iginla je pri 41 letih končal profesionalno kariero, v kateri je kar 20 let igral v najmočnejši ligi na svetu, NHL-u. Uradno se bo Iginla poslovil od hokeja 30. julija, so zapisali pri Sports Illustrated.

Manjkal mu je samo Stanleyjev pokal

V 20 sezonah v Ligi NHL je odigral 1.554 tekem in dosegel 625 golov, 675 podaj – skupno natanko 1.300 točk. Iginla je rekorder Calgaryja po številu odigranih tekem za to moštvo (1.219), številu zadetkov (525), točk (1095), leta 2003 pa se je vpisal v zgodovino kot prvi temnopolti kapetan enega izmed moštev NHL-a. Kot reprezentant Kanade je v Salt Lake Cityju 2002 in Vancouvru 2010 postal olimpijski prvak, leta 2004 je osvojil še svetovni pokal, zlato je prejel na SP-ju 1997, leto predtem pa je bil še mladinski svetovni prvak.

"Za menoj je sijajna avantura. Nikoli nisem sanjal, da bo trajala tako dolgo, kot je. Spoznal sem številne izjemne ljudi, mesta, in igral najlepšo igro na svetu," je dejal v Edmontonu rojeni Iginla. V dolgoletni karieri sicer nikoli ni osvojil Stanleyjevega pokala, najbližje mu je bil leta 2004, ko je Calgary v finalu izgubil proti Tampi.