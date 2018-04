Legendi Cruyffu v čast - stadion bo nosil njegovo ime

Johan Cruyff Arena

5. april 2018 ob 15:47

Amsterdam - MMC RTV SLO

Rojeni Amsterdamčan je v največjem nizozemskem klubu tudi odrasel in z njim trikrat postal evropski prvak (1971, 1972 in 1973). V devetih letih igranja za najznamenitejši nizozemski klub je na 240 tekmah dosegel 190 golov. Leta 1973 je odšel v Barcelono, kjer je v petih letih pustil neizbrisen pečat. Po dveh letih igranja v ZDA se je vrnil v Ajax, kariero pa je leta 1984 sklenil v Feyenoordu. Po koncu kariere je klub vodil tudi kot trener.

Velik del kariere je Cruyff sicer preživel v Barceloni, pri kateri je lovorike osvajal kot igralec in trener. Leta 1992 je Barci prinesel prvi naslov evropskega prvaka.

Cruyff je bil trikrat izbran za najboljšega nogometaša na svetu (1971, 1973 in 1974). Leta 1999 so ga razglasili za najboljšega evropskega nogometaša stoletja. Leta 1974 je tulipane popeljal do finala svetovnega prvenstva, v katerem so jih premagali Zahodni Nemci.