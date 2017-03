Leicester po skalpu Seville spet buri domišljijo

Angleški prvaki doma v boju za obstanek, v Evropi pa med elito

15. marec 2017 ob 11:08

15. marec 2017

Lani je bil Leicester hit angleške lige, letos piše zgodbo v Ligi prvakov, kjer je presenetljivo izločil Sevillo in se že v debitantski sezoni prebil do četrtfinala.

Angleški prvaki se letos v premier ligi krčevito bojujejo za obstanek, Sevilla pa v svojem prvenstvu za naslov prvaka, vendar so tokrat krajšo potegnili Španci. Z zadetkoma Wesa Morgana in Marca Albrightona je Leicester nadomestil zaostanek 1:2 s prve tekme in prizadejal Sevilli prvi poraz na gostovanjih v Ligi prvakov v sezoni, kar je pomenilo tudi konec evropske poti Andaluzijcev.

Sevilla bo brez evropske lovorike ostala prvič po sezoni 2012/13.

Trener Leicestra Craig Shakespeare, ki je od zamenjave Claudia Ranierija svoje varovance popeljal do treh zmag na treh tekmah, je seveda blestel od sreče. "Neverjetno. Igralci so lahko izjemno ponosni, da so naredili takšen izid. Na trenutke nas je spremljala tudi sreča, vendar so igralci pokazali značaj ... Užitek jih je bilo gledati. Uživajo, ko je treba pritiskati na nasprotnika že v napadu. Načrt so izpolnili do podrobnosti," je povedal Shakespeare.

Eden izmed ključnih trenutkov se je zgodil v 80. minuti, ko je vratar Kasper Schmeichel ubranil enajstmetrovko. Danec je strel z bele pike ustavil tudi na prvi tekmi v Sevilli. "Schmeichel je odličen vratar, eden izmed najboljših v Evropi. Ko smo ga najbolj potrebovali, je naredil svoje," je vratarja pohvalil Shakespeare.

"Izločili smo eno izmed najboljših ekip v Evropi. Zasluga gre prav vsem v klubu. Lahko smo silno ponosni," je še povedal Shakespeare. Leicester je tako postal 25. angleški klub (rekord), ki je se v evropskih pokalih prebil med najboljših osem.

Kapetan Morgan je Leicestrov podvig označil za največji uspeh v klubski zgodovini. "Še vedno ne morem verjeti. Nismo upali niti pomisliti, da bomo prišli tako daleč. Zdaj smo v četrtfinalu. To je največji večer v zgodovini Leicestra. Niso nam verjeli, mi pa smo spet naredili nemogoče," je povedal Morgan.

Osvojiti naslov angleškega prvaka, izpasti iz lige in osvojiti Ligo prvakov v 365 dneh? Nemogoče, a tako smo govorili tudi lani, ko je Leicester osvojil premier ligo.

