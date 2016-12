Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 17 glasov Ocenite to novico! Thiago Alcantara je kronal odlično igro Bavarcev v prvem polčasu. Foto: Reuters Xabi Alonso je prestregel številne žoge in povišal na 2:0. Foto: Reuters Mats Hummels je presenetil z novo barvo pričeske. Steber obrambe je izgubil stavo na Oktoberfestu, zato je moral eno tekmo v Bundesligi odigrati s pobarvanimi lasmi. Žena Cathy upa, da bodo v zimskem premoru lasje hitro zrasli. Foto: Reuters Carlo Ancelotti je izbral odlično taktiko in Ralph Hasenhüttl mu je čestital za zmago na derbiju. Foto: Reuters Po koncu tekme so navijači na Allianz Areni lahko uživali še v vrhuncih leta 2016 v 3D-animaciji, za božično vzdušje pa so poskrbeli z mobilnimi telefoni. Foto: Reuters Pred tekmo je bila na Allianz Areni tudi minuta molka v spomin na žrtve ponedeljkovega napada v Berlinu. Foto: Reuters Sorodne novice Tretjič zapored samo točka za Borussio Dortmund Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leipzig prejel lekcijo na Allianz Areni - Bayern jesenski prvak

Hecking novi trener Borussie iz Mönchengladbacha

21. december 2016 ob 20:00,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 21:50

München - MMC RTV SLO

V zadnjem krogu jesenskega dela Bundeslige je Bayern odpravil RB Leipzig s 3:0. Bavarci so prikazali najboljšo predstavo v letošnji sezoni in bodo prezimili na vrhu.

Carlo Ancelotti je malce presenetil z začetno postavo, saj sta bila Thomas Müller in Franck Ribery le na klopi. Jerome Boateng bo po operaciji ramena počival šest tednov, zato je bil poleg Matsa Hummelsa na mestu osrednjega branilca Javi Martinez.

Italijanski strokovnjak, ki je prejel nekaj kritik zaradi bledih iger Bayerna predvsem v mesecu novembru, je tokrat dobil taktični boj. Motivirani zvezdniki so bili za razred boljši od novincev med nemško elito.

Leipzig zdržal četrt ure

Na začetku srečanja so bili gostje enakovredni, zapretili so že v 3. minuti, ko je Yussuf Poulsen pred vrati le za las zgrešil podajo Tima Wernerja z desne strani. Bavarci so stavili na veliko posest žoge, po četrt ure pa so silovito povišali ritem. V 17. minuti je Philipp Lahm z desne strani podal pred vrata, kjer je Robert Lewandowski zadel vratnico, odbito žogo je Thiago Alcantara zlahka preusmeril v prazno mrežo.

Leipzig je bil šokiran in že v naslednjem napadu je imel veliko srečo, saj je Douglas Costa z leve strani stresel vratnico. V 25. minuti je Naby Keita izgubil žogo na sredini igrišča, Arturo Vidal je začel protinapad, Thiago pa je na desni strani našel Xabija Alonsa, ki je z diagonalnim strelom z desno nogo povišal na 2:0.

Velika neumnost Forsberga

Napake pri gostih so se kar vrstile. Lahm je krenil v protinapad, a ga je še pred sredino igrišča od zadaj pokosil Emil Forsberg, z iztegnjenim stopalom je kapetana Bayerna zadel v ahilovo tetivo. Sodnik Felix Zwayer je imel najprej v roki le rumeni karton, a ga je stranski sodnik prepričal, da je šlo za grob štart, in nato je iz žepa potegnil rdeči karton.

Lewandowski postavil piko na i sijajnemu polčasu

Leipzig je bil z igralcem manj popolnoma v podrejenem položaju. V zadnji minuti prvega dela je Hummels našel Douglasa Costo, ki je že švignil mimo Petra Gulacsija. Vratar gostov, ki je šel preveč iz gola, je Brazilca podrl in Zwayer je pokazal na najstrožjo kazen. Lewandowski je bil natančen z desnico in že ob polčasu so gostitelji vodili kar s 3:0.

Drugi polčas le še formalnost

Na začetku drugega dela je Ancelotti v igro poslal Riberyja, Robben je ostal v garderobi. Ritem igre je precej padel. Lewandowski je imel dve lepi priložnosti, a se je Gulasci v 52. in 65. minuti izkazal. Poljak je bil zelo sebičen, soigralci so bili bolje postavljeni. Ribery je v 87. minuti po preigravanju z levico zadel še prečko. Gostje so jo še poceni odnesli, saj so bili v popolnoma podrejenem položaju.

Ancelotti: Zmaga daje samozavest za spomladanski del

"Že od začetka smo bili zelo agresivni. Hitro smo zadeli in nato smo lahko igrali bolj sproščeno. Odločilo je prve pol ure, ko nam je vse steklo po načrtih. Ta zmaga nam daje samozavest za spomladanski del, ko bomo morali prikazati še precej boljše predstave," je bil nasmejan Ancelotti.

"Vsi nogometni navdušenci so govorili o tej tekmi. Želeli smo dokazati, kdo je najboljši v Nemčiji in odnesti prednost na zimski premor. Res nam je uspela odlična tekma," je bil zadovoljen kapetan Lahm.

Alaba šestič zapored avstrijski nogometaš leta

Branilec Bayerna David Alaba je šestič zapored osvojil nagrado za najboljšega avstrijskega nogometaša leta. Alaba je v izboru Avstrijske tiskovne agencije APA in desetih trenerjev prve lige zmagal pred Christianom Fuchsom, ki je z Leicesterom osvojil naslov angleškega prvaka. Alaba, ki je z Bayernom osvojil nemško prvenstvo in pokal, je prejel 22 točk, tri več od Fuchsa, tretji je bil Marcel Sabitzer (RB Leipzig), ki je zbral 12 točk.

Hecking bo spomladi reševal Mönchengladbach

Vodstvo Borussie iz Mönchengladbacha je dan po porazu proti Wolfsburgu (1:2) odpustilo trenerja Andreja Schuberta, ki je klub vodil 15 mesecev. Nasledil je Luciena Favreja, ki je po slabem uvodu v sezono 2015/16 odstopil.

Novi trener bo stari znanec nemških zelenic. Dieter Hecking je do oktobra uspešno vodil Wolfsburg, v pretekli sezoni se je prebil celo v četrtfinale Lige prvakov in bil na pragu senzacije proti madridskemu Realu (2:0 in 0:3). V letošnji sezoni je šlo le še navzdol in pri volkovih ga je nasledil Valerien Ismael.

16. krog:

BAYERN - RB LEIPZIG 3:0 (3:0)

75.000; Thiago 17., Xabi Alonso 25., Lewandowski 45./11-m

RK: Forsberg 30./RB Leipzig

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba (67./Juan Bernat), Xabi Alonso, Vidal (75./Kimmich), Thiago, Robben (46./Ribery), Douglas Costa, Lewandowski.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo, Ilsanker, Orban, Halstenberg, Keita (46./Kaiser), Demme, Sabitzer (82./Burke), Forsberg, Werner (59./Selke), Poulsen.

Sodnik: Felix Zwayer

HERTHA - DARMSTADT 2:0 (0:0)

Plattenhardt 53., Kalou 66.

KÖLN - BAYER LEVERKUSEN 1:1 (1:1)

Modeste 22.; Wendell 44.

Maroh (Köln) je bil na klopi. Kampl (Bayer) je igral do 63. minute.

INGOLSTADT - FREIBURG 1:2 (0:2)

Suttner 53.; Niederlechner 34./11-m, 41.

HOFFENHEIM - WERDER 1:1 (1:0)

Wagner 26.; Gnabry 87.



Odigrano v torek:

BORUSSIA (D) - AUGSBURG 1:1 (0:1)

Dembele 47.; Dži 33.

BORUSSIA (M) - WOLFSBURG 1:2 (0:1)

Hazard 52.; Caligiuri 3., Gomez 57.

HAMBURGER SV - SCHALKE 2:1 (0:0)

Müller 61., Wood 82.; Avdijaj 90.

Fährmann (Schalke) je v 77. minuti ubranil 11-m Djourouju.

EINTRACHT - MAINZ 3:0 (1:0)

Hrgota 18., 85., Barkok 75.

RK: Cordoba 56./Mainz

Lestvica: BAYERN 16 12 3 1 38:9 39 RB LEIPZIG 16 11 3 2 31:15 36 EINTRACHT 16 8 5 3 22:12 29 HOFFENHEIM 16 6 10 0 28:17 28 BORUSSIA (D) 16 7 6 3 35:19 27 HERTHA 15 8 3 4 22:16 27 KÖLN 16 6 7 3 21:15 25 BAYER (L) 16 6 3 7 23:24 21 MAINZ 16 6 2 8 26:30 20 FREIBURG 15 6 2 7 19:26 20 SCHALKE 16 5 3 8 20:19 18 AUGSBURG 16 4 6 6 13:17 18 WOLFSBURG 16 4 4 8 15:24 16 BORUSSIA (M) 16 4 4 8 15:25 16 WERDER 16 4 4 8 20:34 16 HAMBURGER SV 16 3 4 9 14:31 13 INGOLSTADT 15 3 3 9 13:25 12 DARMSTADT 15 2 2 11 11:28 8

A. G.