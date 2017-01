Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Arjen Robben in Franck Ribery sta odlično izvedla akcijo za vodilni zadetek. Foto: Reuters Max Kruse je povzročal obrambi Bayerna veliko težav. Foto: Reuters Marcel Sabitzer je odločil derbi v Leipzigu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leipzig zadal Hoffenheimu prvi poraz in obdržal priključek do Bayerna

Neprepričljiva predstava Bavarcev v Bremnu

28. januar 2017 ob 18:00

Leipzig, Bremen - MMC RTV SLO

V Bundesligi ni več neporaženih ekip. Na derbiju 18. kroga je RB Leipzig premagal Hoffenheim z 2:1 in tako še vedno zaostaja za Bayernom le tri točke. Bavarci niso blesteli v Bremnu, a so vseeno odnesli tri točke (1:2).

Ekipi, ki sta zbrali največ točk na večni lestvici Bundeslige, sta v zadnjih sezonah na popolnoma različnih koncih lestvice. Bavarci lovijo rekordni peti zaporedni naslov nemškega prvaka, Werder pa se bori za obstanek.

Bremenčani, ki so 8. maja 2004 na olimpijskem stadionu v Münchnu z zmago s 3:1 osvojili zadnji naslov prvaka, so izgubili zadnjih 13 medsebojnih tekem, točko proti Bayernu so zadnjič osvojili septembra 2010.

Werder, ki je v uvodnem krogu letošnje sezone 26. avgusta na Allianz Areni doživel pravi polom (0:6), je pred 42.100 gledalci na razprodanem stadionu Weser začel zelo odločno. V 19. minuti so se izbrancem Alexandra Nourija načrti malce podrli, saj se je poškodoval napadalec Claudio Pizarro, ki je odšepal z igrišča.

Alaba sijajno izvedel prosti strel

Po pol ure igre so gostje izvedli sijajno akcijo. Franck Ribery je ušel po levi strani in podal do Arjena Robbna, ki je žogo s 15 metrov z levico poslal tik ob vratnici v mrežo. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je David Alaba mojstrsko izvedel prosti strel z 20 metrov, žogo je z levico zavtinčil prek živega zidu, od vratnice pa se je odbila v mrežo.

Kruse kronal precej boljšo igro Werderja

Na začetku drugega polčasa je Ribery zatresel mrežo, a je bil v prepovedanem položaju. V 53. minuti je Zlatko Junuzović lepo našel Maxa Kruseja v kazenskem prostoru, napadalec se je otresel Alabe in z desnico matiral Manuela Neuerja. Gostitelji so se zelo trudili in na vse pretege skušali izenačiti, Serge Gnabry in Kruse pa nista bila dovolj zbrana v zaključku akcij. Bayern je v drugem polčasu razočaral.

"Na takih tekmah je najbolj pomembna zmaga. Igra seveda še ni bila prava, zdaj prihajajo ključni tedni. V osmini finala Lige prvakov proti Arsenalu moramo prikazati precej boljšo predstavo," je pojasnil kapetan Philipp Lahm.

Leipzig po preobratu do velike zmage

Na Red Bull Areni v Leipzigu je Hoffenheim, ki v jesenskem delu prvenstva ni doživel poraza, začel odlično. Gostje so zdržali uvodni pritisk rdečih bikov in povedli v 17. minuti, ko so izvedli izjemen protinapad. Andrej Kramarić je z natančno podajo zaposlil Nadiema Amirija, ki je zadel z desno nogo. Sedem minut pred odmorom je izenačil Timo Werner po napaki obrambe gostov, ko je do žoge prišel Naby Keita.

Po uri igre je Hoffenheim ostal le z deseterico, napadalec Sandro Wagner je pokosil Stefana Ilsankerja in prejel rdeči karton. Prednost igralca več je unovčil Marcel Sabitzer, ki je po prodoru v 77. minuti streljal z 22 metrov, žoga je zadela Fabiana Schärja in spremenila smer, zato je bil vratar Oliver Baumann nemočen.

18. krog:

SCHALKE - EINTRACHT 0:1 (0:1)

Meier 33.

WOLFSBURG - AUGSBURG 1:2 (1:1)

Gomez 4.; Altintop 25., Kohr 70.

INGOLSTADT - HAMBURGER SV 3:1 (2:0)

Gross 14., Suttner 23., Cohen 47./11-m; Sakai 63.

DARMSTADT - KÖLN 1:6 (0:3)

Sam 66./11-m; Sulu 32./ag, Osako 37., 72., Modeste 42., Jojiæ 85.,Rudnevs 89.

Bezjaka (Darmstadt) ni bilo v ekipi, Maroh (Köln) je igral od 56. minute.

RB LEIPZIG - HOFFENHEIM 2:1 (1:1)

Werner 38., Sabitzer 77.; Amiri 18.

RK: Wagner 60./Hoffenheim

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg, Demme, Ilsanker, Keita (91./Kaiser), Sabitzer, Poulsen (73./Selke), Werner (93./R. Khedira).

Hoffenheim: Baumann, Süle, Vogt (46./Schär), Hübner, Kaderabek, Zuber, Rudy, Amiri (76./Szalai), Demirbay, Wagner, Kramarić (63./Uth).

Sodnik: Wolfgang Stark

WERDER - BAYERN 1:2 (0:2)

Kruse 53.; Robben 30., Alaba 45.

Werder: Wiedwald. Veljković, Lu. Sane, Moisander, Bauer (71./Bartels), Garcia (81./Kainz), Delaney, Gnabry, Junuzović, Kruse, Pizarro (19./Eggestein).

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Kimmich, Xabi Alonso, Robben (66./Coman), Müller (62./Renato Sanchez), Ribery (79./Douglas Costa), Lewandowski.

Sodnik: Sascha Stegemann

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA (M) 2:3 (2:0)

Tah 31., Hernandez 34.; Stindl 52., 58., Raffael 71.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.

Nedelja ob 15.30:

FREIBURG - HERTHA

Ob 17.30:

MAINZ - BORUSSIA (D)

Lestvica: BAYERN 18 14 3 1 42:11 45 RB LEIPZIG 18 13 3 2 36:16 42 EINTRACHT 18 9 5 4 23:15 32 HOFFENHEIM 18 7 10 1 31:19 31 BORUSSIA (D) 17 8 6 3 37:20 30 HERTHA 17 9 3 5 25:19 30 KÖLN 18 7 8 3 27:16 29 BAYER (L) 18 7 3 8 28:28 24 FREIBURG 17 7 2 8 22:29 23 SCHALKE 18 6 3 9 21:20 21 MAINZ 17 6 3 8 26:30 21 AUGSBURG 18 5 6 7 15:20 21 BORUSSIA (M) 18 5 5 8 18:27 20

WOLFSBURG 18 5 4 9 17:26 19 WERDER 18 4 4 10 22:38 16 INGOLSTADT 18 4 3 11 17:29 15 HAMBURGER SV 18 3 4 11 15:35 13 DARMSTADT 18 2 3 13 12:36 9

A. G.