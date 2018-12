Lennox Lewis

2. december 2018 ob 11:16

London - MMC RTV SLO

Zgodilo se je meni in vedel sem, da se bo tudi Furyju. Poskrbeti moraš, da so tvoje pesti sodniki. Po mojem mnenju je Tyson dobil dvoboj. Mislim, da je Deontay boksal zelo slabo.

To dokazuje, kako težko je Britancu priti v ZDA in nekomu odvzeti šampionski pas. S to odločitvijo o neodločenem izidu sem se spomnil na svoj dvoboj s Holyfieldom. Tyson se je vrnil po odsotnosti zaradi težav z drogami in boja z depresijo. Pred dvobojem je izgubil ogromno teže in dominiral proti svetovnemu prvaku v supertežki kategoriji, kateremu so podarili neodločen izid.

Nekdanji britanski boksar Lennox Lewis, ki je trikrat postal svetovni prvak, je spregovoril o dvoboju rojaka Tysona Furyja in Američana Deontaya Wilderja, ki se je končal z neodločenim izidom. Po njegovih besedah bi moral Fury dobiti dvoboj, sodniška odločitev pa ga je spomnila na njegov obračun z Američanom Evanderjem Holyfieldom leta 1999 v New Yorku, ko sta se prav tako razšla brez zmagovalca, številni pa so mnenja, da bi moral Lewis dobiti tisti dvoboj. Vir: BBC

T. J.