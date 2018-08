Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kolesarji Adrie Mobila so na Kitajskem že dvakrat zmagali. Foto: Adrian Hoe Dodaj v

Lep uspeh za Rajovića in Adrio Mobil na Kitajskem

1. avgust 2018 ob 18:34

Činghaj - MMC RTV SLO, STA

Na kolesarski dirki okrog jezera jezera Činghaj na Kitajskem je na 10. etapi za uspeh slovenske ekipe Adria Mobil z zmago poskrbel srbski kolesar Dušan Rajović.

Srbski državni prvak v dresu novomeškega kluba je dobil sprint ob koncu 124 km dolge etape od Minqina do puščave Tengger, drugi je bil Belorus Sergej Papok, tretji pa Nizozemec Andre Looij.

V skupnem seštevku, kjer vodi Kolumbijec Hernan Aguirre (Manzana Postobon), pa je najvišje uvrščeni kolesar novomeške ekipe Hrvat Radoslav Rogina na tretjem mestu.

Do konca dirke so še tri kratke in ravninske etape, zato v novomeški ekipi pričakujejo še kakšen dober etapni dosežek. V skupnem seštevku je zmagovalec praktično že odločen, saj ima kolumbijski kolesar minuto naskoka pred tekmeci, Rogina zaostaja dve minuti in pol, med prvimi 30 pa sta še dva kolesarja Adrie Mobila, Gregor Gazvoda je 16., Žiga Grošelj pa 25.

Na tej dirki so kolesarji Adrie Mobila že dvakrat zmagali, Gazvoda leta 2011, Rogina pa v sezoni 2015.

