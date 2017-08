Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska košarkarska reprezentanca odhaja na svetovno prvenstvo, kjer jo v Helsinkih najprej čaka predtekmovanje, nato pa, če bo med prvimi štirimi v skupini, izločilni boji v Carigradu. Foto: BoBo "Razen manjše poškodbe Vlatka Čančarja smo jo odnesli brez hudih odpovedi, ki se jim mnoge druge reprezentance niso mogle izogniti," je povedal selektor Igor Kokoškov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lepa popotnica: priprave optimalne, fantje zdravi in med seboj prijatelji

Slovenija bo za uvod EP-ja igrala s Poljsko

28. avgust 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razpoloženje v slovenski košarkarski reprezentanci je po zagotovilih igralcev in strokovnega vodstva odlično in vsi komaj čakajo na uvodno tekmo evropskega prvenstva v četrtek proti Poljski.

Del slovenske košarkarske reprezentance se je pred odhodom v Helsinke predstavil novinarjem. "Najbolj pomembno je, da smo imeli v času priprav optimalne pogoje za delo, predvsem pa, da so vsi igralci ostali zdravi. Razen manjše poškodbe Vlatka Čančarja smo jo odnesli brez hudih odpovedi, ki se jim mnoge druge reprezentance niso mogle izogniti," pravi selektor Igor Kokoškov.

Najmlajši član ekipe Luka Dončić je z velikim veseljem poletje preživel z reprezentanco: "Letošnje poletje je zame precej drugačno od prejšnjih. Vse je novo, a hkrati zanimivo in pestro. S fanti iz reprezentance smo se dobro ujeli, hitro smo postali pravi prijatelji. Skupaj hodimo na večerje, se zabavamo in trdo delamo na treningih in tekmah."

Klemen Prepelič prav tako poudarja odlično vzdušje v ekipi in pravi: "Naš cilj je biti osredotočen na našo igro. Na zadnji tekmi s Hrvaško smo dokazali, da lahko ob pravi obrambi, zagnanosti in zbranosti premagamo kogarkoli. Intenzivno se že pripravljamo na našega prvega tekmeca, ki ima sicer precej oslabljeno centrsko linijo, a zato toliko nevarnejše strelce z razdalje. Mislim, da nam bo ta tekma že dala prve odgovore o naši kakovosti."

Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini A. Prvo tekmo, ki bo zaradi časovne razlike z Istanbulom oziroma Tel Avivom, kjer ob Cluju potekajo še predtekmovalni boji, tudi prva na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu, bo igrala v četrtek ob 12.45 proti Poljski.

Ritem bo naporen. V soboto sledi Finska ob 19. uri, v nedeljo Grčija (15.30), v torek in sredo še Islandija (12.45) in Francija (13.45). Osmina finala in preostali zaključni boji bodo potekali v Carigradu.

Tomaž Okorn