Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Scott Baldwin se bo na igrišča vrnil čez nekaj tednov. Foto: Reuters Opozoril, da se ne sme približevati ogradi z levi, je v rezervatu več kot dovolj. Foto: Reuters Dodaj v

Lev ugriznil "butastega" igralca ragbija

Scott Baldwin moral izpustiti tekmo

30. september 2017 ob 16:16

Johannesburg - MMC RTV SLO

"Ko iztegneš svojo roko v ogrado z levom, lahko pričakuješ, da te bo ta ugriznil," je skomignil z glavo Steve Tandy, trener 29-letnega valižanskega igralca ragbija Scotta Baldwina, ki se mu je zgodilo prav to - poškodbo je staknil, ker je skušal pobožati leva.

Zaradi poškodbe je moral Baldwin izpustiti tekmo proti južnoafriškim Gepardom, Tandy pa je za celoten dogodek okrivil izključno svojega nespametnega varovanca. "Bil je incident z levom, a, roko na srce, krivda tu ni bila na strani leva," je novinarjem pojasnil Tandy.

Nesreča se je zgodila, ko je valižanska ekipa pred svojim obračunom z Gepardi obiskala rezervat Weltevrede na obrobju Bloemfonteina. Vse obiskovalce so več kot zadostno podučili in opozorili, naj ne vtikajo rok v levji brlog, pravi Tandy.

Baldwin, ki jo je odnesel z le nekaj šivi, se je pozneje na Twitterju opravičil zaradi dogodka in prevzel vso krivdo. "Opravičujem se vsem navijačem, ker sem pustil vas in ekipo na cedilu, ker sem moral zaradi ugriza izpustiti tekmo," je zapisal. "Hvalabogu okrevam, tako da bi moral biti kmalu spet v formi. Hvala vsem za vašo podporo in skrb."

Lev ni mucica

A vsaj Tandyja, sicer nekdanjega igralca ragbija iz Walesa, opravičilo še vedno ni popolnoma pomirilo. "Od Scotta je bilo to precej butasto dejanje in lahko je srečen, da se je izteklo, kot se je. Dogodek ni imel ničesar opraviti s krajem, ki smo ga obiskali. Rezervat je super, vse je bilo varno in dovolj jasno so nam povedali, kako daleč od ograje moramo stati," je dejal.

"Ne vem, kake vrste poljudnoznanstvenih oddaj Scott gleda, kjer lahko potrepljaš leva po glavi, kot da bi bil mucica. Čemu tako butastemu še nisem bil priča, ampak, hvalabogu, je okej in, če bo šlo vse po sreči, bo v naslednjih tednih že nazaj."

Valižani so obračun z Južnoafričani v Bloemfonteinu izgubili s 44 proti 25.

2/3 should of know he wouldn't be impressed with me stroking his lioness before introducing myself to him first @AndyGoode10 #MyBad pic.twitter.com/cSclBsvS72 — scott baldwin (@scottbaldwin2) September 30, 2017

K. S.