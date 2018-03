Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski je najboljši strelec Bundeslige s 23 zadetki. Celotna ekipa Hamburga jih je dosegla le 18. Foto: Reuters Franck Ribery je ujel pravo formo pred odločilnimi tekmami v Ligi prvakov. Foto: Reuters Bernd Hollerbach je dežurni gasilec v Hamburgu. "Dinozavri Bundeslige" so brez zmage že 13 tekem zapored. Foto: Reuters Sorodne novice "Naslednik Lahma" podaljšal z Bayernom do leta 2023 Dodaj v

Lewandowski s hat-trickom poslal Hamburg proti prvemu izpadu

Pomembna zmaga Leverkusna v boju za Ligo prvakov

10. marec 2018 ob 20:14

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Hamburga so edina ekipa v zgodovini nemškega prvenstva, ki še nikoli ni izpadla iz elite. Letos jih lahko reši le še čudež. Bayern je razglašene severnjake v 26. krogu odpravil kar s 6:0.

Znamenita ura na Volksparkstadionu se bo 12. maja zelo verjetno ustavila. HSV zaostaja sedem točk za Wolfsburgom in Mainzem, do konca pa je še osem tekem. V Münchnu so izbranci Bernda Hollerbacha doživeli nov polom, na zadnjih osmih gostovanjih na Allianz Areni so prejeli neverjetnih 50 golov, dosegli pa le tri (v zadnjih sedmih sezonah so izgubili z 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5 in 0:6).

Po 20 minutah že 3:0

Jupp Heynckes je štiri dni pred povratno tekmo Lige prvakov v Carigradu proti Bešiktašu na igrišče poslal udarno enajsterico, ki je že od prve minute stisnila goste pred njihova vrata. V 8. minuti je skušal kapetan Hamburga Gotoku Sakai izbiti žogo pred Arjenom Robbnom, vendar jo je poslal naravnost do Francka Riberyja, ki je prišel sam pred vratarja Christiana Mathenio in ga zlahka ukanil.

V 12. minuti je Joshua Kimmich, ki je v petek podaljšal pogodbo do leta 2023, z desne strani poslal predložek pred vrata, kjer je Robert Lewandowski z glavo povišal na 2:0. Poljak je bil natančen še sedem minut zatem po lepi podaji Davida Alabe. Po 20 minutah je bilo srečanje odločeno.

Lewandowski v drugem poskusu zadel z 11-m

Bavarci so bili motivirani tudi v drugem polčasu. V 55. minuti je branilec Rick van Drongelen slabo posredoval in žoga se je odbila do Robbna, ki jo je z levico poslal žogo v mrežo za 4:0. Devet minut pred koncem je razigrani Ribery preigral kar tri branilce gostov in z desno nogo ukanil še Mathenio.

Pet minut pred koncem je branilec Kyriakos Papadopoulos podrl Thiaga v kazenskem prostoru, Lewandowski je z bele točke streljal prek vrat. Najboljši strelec Bundeslige je uspešno opravil popravni izpit v zadnji minuti, ko je zadel z enajstih metrov, potem ko je Filip Kostić pokosil Kimmicha.

Izjemen prodor Caligiurija za novo zmago Schalkeja

Na drugem mestu je Schalke, ki nadaljuje odlične predstave v spomladanskem delu. Izbranci mladega trenerja Domenica Tedesca so v petek zvečer odnesli vse tri točke iz Mainza (0:1). Odločilni zadetek je v 55. minuti po izjemnem prodoru dosegel Daniel Caligiuri. S polovice igrišča je v polnem šprintu preigraval in z 18 metrov z desno nogo poslal žogo tik ob vratnici v mrežo.

26. krog:

MAINZ - SCHALKE 0:1 (0:0)

Caligiuri 55.



BAYERN - HAMBURGER SV 6:0 (3:0)

Ribery 8., 81., Lewandowski 12., 19., 90./11-m, Robben 55.

Lewandowski je v 86. minuti zapravil 11-m.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller, Vidal (46./Tolisso; 65./Rudy), Robben (62./Thiago), Ribery, Lewandowski.

Hamburger SV: Mathenia, Sakai, Papadopoulos, van Drongelen, Diekmeier (24./Janjičić), Jung, Walace (70./Vagnoman), Douglas Santos, Hunt (87./Jatta), Kostić, Schipplock.

Sodnik: Christian Dingert





HOFFENHEIM - WOLFSBURG 3:0 (1:0)

Schulz 18., Gnabry 77., Guilavogui 80./ag



HERTHA - FREIBURG 0:0



HANNOVER - AUGSBURG 1:3 (1:2)

Sane 37.; Gregoritsch 26., 83., Kačar 45.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA (M) 2:0 (1:0)

Alario 39., Brandt 93.



Nedelja ob 15.30:

STUTTGART - RB LEIPZIG



Ob 18.00:

BORUSSIA (D) - EINTRACHT



Ponedeljek ob 20.30:

WERDER - KÖLN

Lestvica: BAYERN 26 21 3 2 65:18 66 SCHALKE 26 13 7 6 40:30 46 BAYER LEVERKUSEN 26 12 8 6 47:33 44 BORUSSIA (D) 25 11 9 5 50:31 42 EINTRACHT 25 12 6 7 33:27 42 LEIPZIG 25 11 6 8 38:34 39 HOFFENHEIM 26 10 8 8 43:38 38 AUGSBURG 26 9 8 9 36:33 35 BORUSSIA (M) 26 10 5 11 33:39 35 STUTTGART 25 10 3 12 23:29 33 HERTHA 26 7 11 8 30:31 32 HANNOVER 26 8 8 10 33:38 32 FREIBURG 26 6 12 8 25:42 30 WERDER 25 6 9 10 24:30 27 WOLFSBURG 26 4 13 9 28:36 25 MAINZ 26 6 7 13 29:43 25 HAMBURGER SV 26 4 6 16 18:41 18 KÖLN 25 4 5 16 24:46 17

