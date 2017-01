Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Krka gostuje pri vodilni ekipi lige Aba - pri Crveni Zvezdi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga Aba: Crvena Zvezda - Krka (1. četrtina)

Ob 19. uri Union Olimpija proti Partizanu

15. januar 2017 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 18. krogu Lige Aba edina slovenska predstavnika v Ligi Aba čakata zanimivi tekmi - Krka igra proti Crveni Zvezdi, v Halo Tivoli pa prihaja beograjski Partizan.

Novomeško ekipo čaka težko gostovanje pri vodilni ekipi Lige Aba, ki še ne pozna poraza v letošnji sezoni. Gostovanje je še toliko težje, ker Krka nastopa oslabljena - zaradi poškodbe oziroma bolezni manjkata Matic Rebec in Sandi Čebular.

Trener Krke Dejan Mihevc je povedal, da tekma predstavlja poseben izziv, na katerem se bodo skušali predstaviti v čim boljši luči.

Olimpija proti drugouvrščenemu Partizanu

Ob 19. uri pa se v Hali Tivoli obeta prava košarkarska poslastica med Unionom Olimpijo in Partizanom. Tako kot Krkaše tudi Ljubljančane čaka težka tekma, saj je Partizan trenutno drugouvrščena ekipa lige.

Kot je povedal Gašper Okorn, bo njegova ekipa morala odigrati eno najboljših tekem v sezoni, če želijo do točk: "Partizan je največje pozitivno presenečenje Lige ABA, saj je do tega trenutka dobil vse tekme, ki jih je bilo potrebno. Igrajo čvrsto obrambo, dobri so tudi v skoku. Partizan je dobro vodena ekipa."

Ekipo Partizana vodi nekdanji trener Uniona Olimpije in Krke Aleksandar Džikić.

Liga ABA, 18. krog:

MZT SKOPJE - ZADAR

92:65 (24:19, 23:19, 21:15, 24:12)

BUDUĆNOST - IGOKEA

75:60 (26:12, 19:17, 16:17, 14:14)

KARPOŠ SOKOLI - CIBONA

76:70 (15:17, 18:18, 21:17, 22:18)

CEDEVITA - MEGA LEKS

89:85 (18:24, 26:12, 19:28, 26:21)



Ob 17.00:

CRVENA ZVEZDA - KRKA



Ob 19.00:

UNION OLIMPIJA - PARTIZAN (v Tivoliju)



Ob 21.00:

FMP ŽELEZNIK - MORNAR

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 17 17 0 +337 34 PARTIZAN 17 14 3 +109 31 CEDEVITA 18 13 5 +169 31 BUDUĆNOST 18 13 5 +106 31 CIBONA 18 11 7 +40 29 IGOKEA 18 9 9 -47 27 UNION OLIMPIJA 17 7 10 -36 24 KARPOŠ SOKOLI 18 6 12 -78 24 ZADAR 18 6 12 -204 24 MORNAR 17 6 11 +11 23 FMP ŽELEZNIK 17 6 11 -53 23 MEGA LEKS 18 5 13 -75 23 MZT SKOPJE 18 5 13 -123 23 KRKA 17 5 12 -156 22

D. S.