Liga ABA: Crvena zvezda - Union Olimpija

Oliver ostal doma

27. februar 2017 ob 17:55

Beograd - MMC RTV SLO

Union Olimpija v 24. krogu Lige ABA gostuje v Beogradu pri vodilni Crveni Zvezdi. V dvorani Aleksandra Nikolića so zmaji oslabljeni, saj je Devin Oliver zbolel, ima trebušno virozo.

Beograjčani so razred zase v Jadranski ligi, kjer so doživeli le en poraz. Navdušujejo tudi v Evroligi, kjer so sedem krogov pred koncem rednega dela na šestem mestu in imajo odlično izhodišče v boju za četrtfinale.

"Najprej bi rad čestital ekipi Crvene Zvezde in trenerju Dejanu Radonjiću za vse uspehe v letošnji sezoni, predvsem v Evroligi, kjer res blestijo. Z vsem spoštovanjem jim želim vse najboljše tudi v prihodnje. Kar se tiče naše tekme, za nas je zagotovo ena najlažjih v letošnji sezoni. Igramo proti izrazitemu favoritu, tako, da pritiska ni. Ko igraš proti tako močni ekipi, ki je trenutno šesta v Evroligi, vodila ekipa Lige ABA, želiš sam po sebi pokazati svoj maksimum. Tekma bo dober test, da fantje vidijo kje so v primerjavi z najboljšimi. Brez pritiska bomo igrali po najboljših močeh," je pred tekmo pojasnil trener Gašper Okorn.

24. krog, danes ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - UNION OLIMPIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



Ob 21.00:

MZT SKOPJE - IGOKEA

MEGA LEKS - PARTIZAN



Odigrano v soboto in nedeljo:

KRKA - MORNAR

63:72 (11:12, 13:7, 12:28, 27:25)

Curry 13, Čebular 11, Dimec, Eliott in Luković po 8; Waller 21, Ellis 11.

BUDUĆNOST - FMP ŽELEZNIK

93:84 (28:21, 21:19, 19:30, 25:14)

CEDEVITA - KARPOŠ SOKOLI

81:77 (14:20, 22:19, 25:20, 20:18)



Sreda ob 18.00:

ZADAR - CIBONA

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 23 22 1 +419 45 CEDEVITA 24 18 6 +201 42 BUDUĆNOST 24 17 7 +153 41 PARTIZAN 23 17 6 +118 40 CIBONA 23 11 12 -4 34 FMP ŽELEZNIK 24 10 14 -51 34 IGOKEA 23 11 12 -70 34 UNION OLIMPIJA 23 10 13 -51 33 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MORNAR 24 8 16 -22 32 MEGA LEKS 23 9 14 -25 32 MZT SKOPJE 23 8 15 -101 31 KRKA 24 7 17 -218 31 ZADAR 23 7 16 -211 30

A. G.