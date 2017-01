Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Krke (na fotografiji Matic Rebec) trenutno zasedajo predzadnje mesto v Ligi ABA. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga ABA: Krka - Budućnost (1. polčas)

Ob 21. uri Mornar - Union Olimpija

8. januar 2017 ob 19:00

Novo mesto - MMC RTV SLO

Ob 19. uri se je v Novem mestu začela tekma 17. kroga Lige ABA. Košarkarji Krke gostijo Budućnost. Od 21.00 dalje Union Olimpija gostuje pri Mornarju.

Krki letos v Ligi ABA ne gre vse po načrtih, po 16 odigranih krogih zaseda predzadnje, 13. mesto, dosegla je 5 zmag in 11 porazov. Nekoliko bolje gre Ljubljančanom, ki zasedajo 7. mesto, v dozdajšnjih 16 krogih pa so sedemkrat zmagali in devetkrat izgubili.

V dvoboju s Krko je Budućnost v vlogi favorita, gostje trenutno zasedajo peto mesto na lestvici.

Liga ABA, 17. krog, danes ob 19.00:

KRKA - BUDUĆNOST

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Ob 21.00:

MORNAR - UNION OLIMPIJA



Ponedeljek ob 18.00:

MEGA LEKS - CRVENA ZVEZDA

Torek ob 17.00:

IGOKEA - FMP ŽELEZNIK

ZADAR - CEDEVITA

80:94 (22:15, 25:31, 15:27, 18:21)

PARTIZAN - KARPOŠ SOKOLI

76:72 (21:17, 13:14, 26:16, 16:25)

CIBONA - MZT SKOPJE

87:79 (21:14, 22:27, 26:17, 18:21)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 16 16 0 +325 32 PARTIZAN 17 14 3 +109 31 CEDEVITA 17 12 5 +165 29 CIBONA 17 11 6 +46 28 BUDUĆNOST 16 11 5 +83 27 IGOKEA 16 9 7 -22 25 UNION OLIMPIJA 16 7 9 -13 23 ZADAR 17 6 11 -177 23 KARPOŠ SOKOLI 17 5 12 -84 22 MORNAR 16 5 11 -12 21 MEGA LEKS 16 5 11 -59 21 FMP ŽELEZNIK 16 5 11 -63 21 KRKA 16 5 11 -148 21 MZT SKOPJE 17 4 13 -150 21

M. L.