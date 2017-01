Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Marko Luković je bil s 24 točkami najboljši strelec tekme, 10 jih je dosegel že v prvi četrtini. Foto: KK Krka/Drago Perko/kosarka.si Sorodne novice Preobrat v Zagrebu - Union Olimpija boljša od Cibone Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka slavila prvič po 13. novembru

Novomeščani zapustili zadnje mesto na lestvici

22. januar 2017 ob 21:29,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 23:19

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Krke so po desetih zaporednih porazih v 19. krogu Lige ABA le zmagali, prvič po 13. novembru. Tretjeuvrščeno Cedevito so porazili z 90:86.



Novomeščani so Cedevito že oktobra v gosteh presenetljivo premagali za točko. Krka se je po izgubljeni prvi četrtini (19:27) prebudila v drugi in ob polčasu vodila s 50:44. Po treh četrtinah je bila prednost že 76:60, vendar se je nato povsem stopila in Zagrebčani so izenačili na 81:81.

S trojko za 84:81 je odgovoril Matic Rebec, v končnici pa so gostitelji dovolj dobro zadevali proste mete, da so tehtnico premaknili na svojo stran. Rebec, ki je v prvem polčasu z nizom trojk zrežiral preobrat, je tekmo končal pri 17 točkah, najboljši strelec pa je bil Marko Luković s 24 točkami.

Prihodnjo nedeljo bo Krka gostovala v Zadru. Union Olimpija je že v soboto v gosteh premagala Cibono z 68:79.

19. krog:

KRKA - CEDEVITA

90:86 (19:27, 31:17, 26:16, 14:26)

500; Luković 24, Rebec 17, Curry 15; Boatright 22, Babić 13.

CIBONA - UNION OLIMPIJA

68:79 (21:18, 23:21, 12:16, 12:24)

Žorić 16, Šakić 10; Jefferson 18, Oliver 15, Milošević in Hrovat 13, Mulalić 11, Janković 6, Barbarič 3.

KARPOŠ SOKOLI - MZT SKOPJE

77:74 (14:17, 17:17, 18:12, 28:28)

IGOKEA - CRVENA ZVEZDA

68:77 (15:16, 23:23, 8:19, 22:19)

PARTIZAN - FMP ŽELEZNIK

97:70 (24:19, 30:18, 19:19, 24:14)

MORNAR - BUDUĆNOST

78:71 (19:14, 15:15, 21:22, 23:20)

MEGA LEKS - ZADAR

92:75 (28:13, 25:14, 22:27, 17:21)

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 19 19 0 +363 38 PARTIZAN 19 15 4 +130 34 CEDEVITA 19 13 6 +165 32 BUDUĆNOST 19 13 6 +99 32 CIBONA 19 11 8 +29 30 UNION OLIMPIJA 19 9 10 -19 28 IGOKEA 19 9 10 -56 28 MORNAR 19 7 12 +11 26 FMP ŽELEZNIK 19 7 12 -73 26 KARPOŠ SOKOLI 19 7 12 -75 26 MEGA LEKS 19 6 13 -58 25 KRKA 19 6 13 -169 25 ZADAR 19 6 13 -221 25 MZT SKOPJE 19 5 14 -126 24

M. R.