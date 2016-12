Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec je prejšnjo sredo s trojko od table iz nemogočega položaja pokopal zmaje (68:65). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga ABA: Krka - Union Olimpija

Novomeščani nanizali šest porazov v Jadranski ligi

27. december 2016 ob 18:00,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 18:57

Novo mesto - MMC RTV SLO

Le šest dni po neverjetni trojki Matica Rebca se je Union Olimpijo znova vrnila v dvorano Leona Štuklja. V 15. krogu bo Krka skušala popraviti slab vtis z zadnjih tekem v Ligi ABA.

Dolenjci so izgubili zadnjih šest tekem v Jadranski ligi in padli v spodnji del lestvice.

Po izenačeni prvi četrtini so si Ljubljančani večjo prednost priigrali z delnim izidom 13:0 tik pred polčasom. Razigral se je Gregor Hrovat, ki je zadel trojko, nato pa dodal še dva prosta meta in polaganje. Rebec do odmora ni dosegel niti točke, zgrešil je vseh pet metov iz igre in tudi oba prosta meta. Ob odmoru je imela Olimpija 12 točk naskoka (27:39).

15. krog, danes ob 18.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

-:- (16:18, 11:21, -:-, -:-)



Ob 20.00:

MORNAR - CIBONA



ZADAR - BUDUĆNOST

78:76 (28:13, 19:27, 16:23, 15:13)



IGOKEA - KARPOŠ SOKOLI

79:71 (23:16, 27:18, 16:13, 13:24)



PARTIZAN - MZT SKOPJE

91:76 (24:24, 23:18, 16:14, 28:20)



CEDEVITA - CRVENA ZVEZDA

91:95 (22:13, 11:25, 28:30, 30:27)



MEGA LEKS - FMP ŽELEZNIK

76:72 (18:22, 26:17, 16:14, 16:19)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 15 15 0 +277 30 PARTIZAN 15 12 3 +100 27 CEDEVITA 15 10 5 +130 25 BUDUĆNOST 15 10 5 +75 25 CIBONA 14 10 4 +78 24 IGOKEA 15 8 7 -23 23 ZADAR 15 6 9 -115 21 UNION OLIMPIJA 14 6 8 -17 20 MEGA LEKS 15 5 10 -51 20 FMP ŽELEZNIK 15 4 11 -81 19 KARPOŠ SOKOLI 15 4 11 -92 19 MZT SKOPJE 15 4 11 -121 19 KRKA 14 5 9 -125 19 MORNAR 14 4 10 -35 18

A. G.