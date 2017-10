Črn teden za Petrol Olimpijo

Budućnost ostaja vodilna ekipa v Ligi ABA

29. oktober 2017 ob 18:46,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 21:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so teden zaključili z novim porazom. V 6. krogu Lige ABA je bila v Hali Tivoli boljša Budućnost (79:88).

To je drugi zaporedni poraz ljubljanske ekipe v omenjeni ligi, v prejšnjem krogu jo je v Hali Tivoli ugnala črnogorska ekipa Mornar. Varovanci Gašperja Okorna so tako teden zaključili s tretjim porazom v treh različnih ligah, v katerih tekmujejo - v Ligi prvakov jih je premagal nemški Bayreuth, v državnem košarkarskem prvenstvu Zlatorog in zdaj še v Ligi ABA Budućnost.

V prvem polčasu so se Zmaji dobro kosali s favorizirano črnogorsko ekipo. Okornovi varovanci so dobro odprli tekmo, povedli so s 7:3, kar je bila njihova najvišja prednost v prvem polčasu. V drugi četrtini so z delnim izidom 8:2 ponovno prišli v vodstvo (33:32), Črnogorci pa so do polčasa ponovno povedli (45:48).

Tretjo četrtino so Črnogorci začeli odlično, v štirih minutah so košarkarjem Olimpije nasuli kar 18 točk, vodili so že z 51:66. Olimpija je odgovorila z delnim izidom 9:0 (60:66), a nato zadnje tri minute in 20 sekund v tretji četrtini sploh ni dosegla koša. Gostje so bili nasprotno razpoloženi, z delnim izidom 10:0 so ponovno zbežali na dvomestno prednost (60:74). To so Podgoričani uspešno ohranjali, dve minuti do konca so vodili za deset točk (76:86). Trojko je nato zadel Špan (79:86), a Olimpija v zadnji minuti in pol ni uspela prirediti preobrata.

LIGA ABA, 6. krog

PETROL OLIMPIJA - BUDUĆNOST

79:88 (23:26, 22:22, 15:26, 19:14)

Oliver 19, 11 skokov in 8 podaj, Špan 14, Morgan 13, Lorbek 11, Badžim 7, Hrovat 5, Bubnić in Radulović po 4, Kastrati 2; Nikolić 16 (6/6 za dve), Gordić 13, Su. Šehović 11, Ilić 10.

IGOKEA - FMP ŽELEZNIK

75:65 (23:16, 17:17, 18:14, 17:18)

MORNAR - ZADAR

80:70 (17:21, 18:12, 21:17, 24:20)



MEGA BEMAX - CEDEVITA

77:81 (14:17, 12:9, 30:15, 21:40)



CIBONA - PARTIZAN

74:90 (16:17, 17:26, 18:24, 23:23)

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MZT SKOPJE

Lestvica: BUDUĆNOST 6 5 1 +44 11 PARTIZAN 6 4 2 +34 10 CEDEVITA 6 4 2 +21 10 FMP 6 3 3 +31 9 IGOKEA 6 3 3 -5 9 CIBONA 6 3 3 -8 9 MORNAR 6 3 3 -25 9 CRVENA ZVEZDA 5 3 2 +21 8 MEGA BEMAX 6 2 4 -15 8 PETROL OLIMPIJA 6 2 4 -12 8 MZT SKOPJE 5 2 3 -28 7 ZADAR 6 1 5 -45 7

D. S.