Petrol Olimpija v podaljšku do uvodne zmage

Partizan in Cibona poražena za uvod

2. oktober 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 23:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v uvodnem krogu Lige ABA premagali Igokeo s 95:93 po podaljšku. Gostje so zaostajali večji del, odlično pa so odigrali končnico in izsilili dodatnih pet minut.

Šest minut pred koncem tekme so gostitelji pred 1.000 gledalci v Stožicah vodili s 75:63 in kazalo je na zanesljivo zmago. Tri sekunde pred koncem je Vuk Radivojević izenačil na 83:83, Gregor Hrovat pa ni uspel ob pisku sirene zadeti za zmago zmajev. V podaljšku so blesteli Jordan Morgan, Devin Oliver in Talor Battle. Najboljši strelec tekme je ameriški organizator igre Igokee Desmond Washington s 35 točkami.

Ljubljančani so osvojili tri domače lovorike v nizu - zmagali so v Pokalu Spar in državnem prvenstvu prejšnje sezone, v četrtek pa so osvojili tudi superpokal.

V prejšnji sezoni je Olimpija izgubila obe medsebojni srečanji. V Laktaših je izgubila s 73:72, v Stožicah pa z 81:80.

Drugi krog bo na sporedu od torka do četrtka. Olimpija bo v četrtek gostovala v Zagrebu pri Ciboni.

1. krog:

PETROL OLIMPIJA - IGOKEA

* 95:93 (21:13, 18:22, 23:18, 21:30)

1.000; Morgan (11 skokov) in Hrovat po 20, Battle 16, Oliver 14, Špan 13, Bubnić 8, Radulović in Kastrati po 2; Washington 35 (10/19 za dve, 4/8 za tri), Milošević 19, Radivojević in Šibalić po 8, Rikić 7, Gajić 6, Jevtović in Ljubičić po 4, Glogovac 2.

* - po podaljšku

CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

74:67 (17:24, 22:13, 22:12, 13:18)



MZT SKOPJE - PARTIZAN

92:89 (26:25, 16:23, 21:19, 29:22)



BUDUĆNOST - ZADAR

87:85 (22:19, 22:19, 17:14, 26:33)



MEGA BEMAX - CIBONA

95:88 (31:22, 26:26, 23:19, 15:21)



CRVENA ZVEZDA - MORNAR

88:77 (19:12, 28:18, 23:20, 18:27)

A. G.