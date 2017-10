Liga ABA: Petrol Olimpija - Mornar (2. četrtina)

Olimpija trenutno na tretjem mestu

21. oktober 2017 ob 18:39,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 5. krogu Lige ABA se košarkarji Petrola Olimpije merijo s črnogorskim Mornarjem iz Bara. Tekma se je v Hali Tivoli začela ob 19. uri.

Ljubljanska ekipa, ki je pripotovala iz Turčije z novim porazom v Fibini Ligi prvakov, želi izključno zmago, kot je povedal pred tekmo trener Gašper Okorn: "Pričakujemo težko in trdo srečanje. Mornar je ekipa, ki je sestavljena iz odličnih individualnih igralcev. Igrajo izjemno nepredvidljivo v napadu in na to se bomo dobro pripravili. Razmišljamo tudi o naši igri, saj si v Hali Tivoli želimo izključno le zmage."

Ljubljančani si po štirih odigranih tekmah (dve zmagi in dva poraza) delijo tretje mesto. Mornar je začel tekmovanje pod pričakovanji in je trenutno na zadnjem mestu z eno zmago in tremi porazi.

LIGA ABA, 5. krog:

Ob 19.00:

PETROL OLIMPIJA - MORNAR

(v dvorani Tivoli)

-:- (20:18, -:-, -:-, -:-)

BUDUĆNOST - MEGA BEMAX

84:64 (20:19, 22:14, 19:17, 23:14)

Ob 21.00:

PARTIZAN - IGOKEA



Nedelja ob 17.00:

CEDEVITA - CRVENA ZVEZDA



Ponedeljek ob 18.00:

FMP ŽELEZNIK - ZADAR

Ob 21.00:

MZT SKOPJE - CIBONA

Lestvica: BUDUĆNOST 5 4 1 +31 9 CRVENA ZVEZDA 4 3 1 +26 7 MEGA BEMAX 5 2 3 -11 7 FMP 4 2 2 +26 6 CEDEVITA 4 2 2 +12 6 PARTIZAN 4 2 2 +5 6 CIBONA 4 2 2 +1 6 IGOKEA 4 2 2 -2 6 PETROL OLIMPIJA 4 2 2 -10 6 MZT SKOPJE 4 2 2 -21 6 ZADAR 4 1 3 -20 5 MORNAR 4 1 3 -38 5

D. S.