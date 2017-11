Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver in Jordan Morgan sta najboljša strelca zmajev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga ABA: Petrol Olimpija - MZT Skopje

Zmaji naskakujejo tretjo zmago

12. november 2017 ob 21:03

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 21:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 8. krogu Lige ABA v Stožicah gostijo MZT Skopje. Gre za dvoboj moštev z dna lestvice regionalnega tekmovanja.

Zmaji so makedonsko moštvo pričakali s slabo popotnico. V dobrem tednu so izgubili tri tekme, v vsakem tekmovanju, kjer igrajo, po eno. Najprej so jih v Ligi ABA premagali košarkarji zagrebške Cedevite, nato je bila v Ligi prvakov boljša zasedba Reyerja iz Benetk, v petek pa so klonili še v državnem prvenstvu pred Šenčurjem. Dvoboj sta moštvi pričakali na dnu Lige ABA. Obe ekipi imata po dve zmagi in pet porazov. MZT ima ob tem nekoliko slabšo razliko v koših.

V šesti minuti je gostujoči trener Aleksandar Todorov posredoval z minuto odmora, ko je Olimpija prek Jordana Morgana, ki je do tedaj dal šest točk, in Devina Oliverja, ki je prispeval še eno več, povedla s 15:11. Sledil je odgovor s trojko Bojana Trajkovskega, zatem pa je bil izza črte uspešen še nekdanji košarkar Olimpije Nikola Pavlićević. Gregor Hrovat, ki je po prodoru atraktivno zaključil na drugi obroč, zatem pa zadel še dodatni prosti met, in Morgan sta poskrbela, da so Ljubljančani prvo četrtino dobili s 23:19.

Olimpija je imenitno nadaljevala in drugo četrtino odprla s serijo 10:0. Dve trojki zapored je zadel Jan Špan, Oliver pa v "kontri" zabil za 33:19. Jure Lalić je za kratko prekinil ljubljanski niz, vendar je razigrani Gregor Hrovat s petimi zaporednimi točkami povišal na +17. Sledil je popoln mrk Olimpije. Najprej je MZT naredil delni izid 8:0, ki ga je skušal Gašper Okorn prekiniti z minuto odmora. Zmaji so v obrambi delali velike napake. Po eni taki, ko je trojko zadel Dominik Mavra, je na prigovarjanje Okorna s klopi burno proti reagiral Dražen Bubnić, v igri katerega je bilo znova ogromno napak. Do odmora je MZT prišel na celo na -1, potem ko je ob sireni trojko z velike razdalje zadel Đorđe Majstorović.

8. krog, danes ob 21.00:

PETROL OLIMPIJA – MZT SKOPJE

-:- (23:19, 20:23, -:-, -:-)

BUDUĆNOST – CEDEVITA

66:60 (23:16, 11:19, 13:12, 19:13)

CRVENA ZVEZDA – FMP

84:77 (19:18, 17:17, 26:20, 22:22)

CIBONA – ZADAR

78:80 (19:19, 21:16, 14:20, 24:25)

MEGA BEMAX – PARTIZAN

89:102 (23:13, 21:30, 16:22, 29:29)

Ponedeljek ob 21.00:

MORNAR - IGOKEA

