Drama v Tivoliju - Cedevita premagala Olimpijo po podaljšku

Partizan v 3. četrtini zlomil Krko

5. marec 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 21:07

Beograd - MMC RTV SLO

V 25. krogu Lige ABA je Partizan v Beogradu premagal Krko (94:80). Novomeščani so v zelo slabem položaju, grozi jim izpad iz lige. Union Olimpija je v Hali Tivoli izgubila proti Cedeviti (92:94).

V Ljubljani gostuje drugouvrščena ekipa Lige ABA, ki je obenem najboljša strelska ekipa v ligi. Zmajev to ni prestrašilo, saj so silovito začeli tekmo, prvo četrtino so na krilih Devina Oliverja dobili za devet točk (29:20).

2. četrtino je s trojko odprl Mirko Mulalić in Ljubljančani so imeli že dvomestno prednost (32:22). Po štirih zaporednih točkah nekdanjega igralca Olimpije Mirze Begića se je razlika zmanjšala na le štiri točke (34:30). Košarkarji Cedevite so z nekaj uspešnimi meti v končnici tekme prišli do prvega vodstva (39:40).

A na Olimpijini strani je takoj zadel odlični Nikola Janković, k temu je Jure Pelko dodal še trojko in Olimpija je spet povedla za štiri (44:40). S štirimi točkami naskoka je Olimpija odšla na polčas.

V 3. četrtini je Olimpija višala vodstvo, v 27. minuti je razlika znašala že 14 točk (64:50). A prednost so Zmaji ekspresno hitro izgubili. Cedevita je v zadnjih treh minutah naredila delni izid 13:0 in 3. četrtino končala z le točko zaostanka (64:63).

Partizan v 3. četrtini zlomil Krko

Krka je bila enakovreden nasprotnik v prvem delu igre, 1. četrtino so zaključili z naskokom šestih točk, ki so jo ob začetku 2. četrtine še povišali (21:30). Partizan se je hitro približal, a je Krka vseeno uspela ohraniti minimalno prednost skoraj do konca 2. četrtine. V zadnji minuti so namreč Beograjčani uspeli prevzeti vodstvo.

Varovanci Simona Petrova so s slabo igro nadaljevali v 2. polčasu. Varovanci domačega stratega Aleksandra Džikića pa so nasprotno prikazali odlično igro, med 19. in 28. minuto so naredili delni izid 29:7, tako da je bil zmagovalec odločen že pred zadnjo četrtino.

Pri Krki se je z 19 točkami in 11 skoki izkazal Žiga Dimec. Pri Partizanu je 16 točk dosegel Stefan Pot.



Krka v zadnjem krogu prihodnji konec tedna ni odvisna le od sebe; za obstanek potrebuje zmago doma proti Ciboni (sobota ob 21. uri). Zadar, ki je izgubil obe tekmi proti Novomeščanom, pa mora v ponedeljek izgubiti proti Karpoš Sokolih in nato še naslednjo nedeljo proti Olimpiji doma.

LIGA ABA

25. KROG

PARTIZAN - KRKA

94:80 (21:27, 25:17, 30:16, 18:20)

3.200; Pot 16, Vrabac 14, Ratkovica 12, Andrić 11, Birčević in Koprivica po 9, Marinković 8, Luković 7, Majstorović 5, Robinson 3; Dimec 19, Luković 17, Elliot 13, Elliot 13, Rebec in Curry po 11, Čebular 6, Kužnik 2, Rojc 1.



Prosti meti: 22/26; 13/27

Met za dve: 21/40; 20/37

Met za tri: 10/22; 9/27

Skoki: 30; 36

Ob 19.00:

UNION OLIMPIJA - CEDEVITA

-:- (29:20, 20:25, 15:18, -:-)



MORNAR - IGOKEA

83:76 (30:13, 24:19, 14:22, 15:22)

CIBONA - MEGA LEKS

88:100 (31:28, 19:25, 14:22, 24:25)



Ponedeljek ob 18.00:

BUDUĆNOST - MZT SKOPJE

KARPOŠ SOKOLI - ZADAR

Ob 21.00:

FMP ŽELEZNIK - CRVENA ZVEZDA

LESTVICA

CRVENA ZVEZDA 24 23 1 +440 47 PARTIZAN 25 19 6 +139 44 CEDEVITA 24 18 6 +201 42 BUDUĆNOST 24 17 7 +153 41 IGOKEA 25 12 13 -73 37 CIBONA 25 11 14 -17 36 MEGA LEKS 25 10 15 -20 35 MORNAR 25 9 16 -15 34 FMP ŽELEZNIK 24 10 14 -51 34 UNION OLIMPIJA 24 10 14 -72 34 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MZT SKOPJE 24 8 16 -105 32 ZADAR 24 8 16 -210 32 KRKA 25 7 18 -232 32

