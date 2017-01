Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Mirko Mulalić je prispeval 11 točk, zgrešil pa je met ob pisku sirene. Foto: www.alesfevzer.com James Arthur Robinson je bil mož odločitve v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mulalić zgrešil ob sireni - zmaga Igokee v Stožicah

Crvena zvezda kar za 48 točk razbila Zadar

2. januar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 22:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so v 16. krogu Lige ABA izgubili proti Igokei z 80:81. Srečanje v Stožicah je bilo polno preobratov, odločilni koš je dosegel James Robinson pet sekund pred koncem.

Ko sta se ekipi v 3. krogu srečali pred tremi meseci, je odločila ena žoga, več sreče pa je imela Igokea, ki je zmagala s 73:72. Tudi tokrat je odločala napeta končnica in znova so bili bolj zbrani gostje iz Aleksandrovca.

Sanjski začetek Olimpije

Olimpija je začela odlično in v sedmi minuti vodila že 21:4 po košu Gregorja Hrovata. Razigran je bil Brandon Jefferson, ki je dvakrat zadel izza črte. Po desetih minutah so imeli Ljubljančani 17 točk naskoka (33:16).

Gostje so se zbrali v drugi četrtini

Igokea se je prebudila v drugi četrtini, Gašper Okorn je moral vzeti odmor, a njegovim igralcem ni veliko pomagal, saj je v 18. minuti Danilo Šibalić izenačil na 41:41. V zadnjih dveh minutah prvega polčasa so se gostitelji zbrali in na odmor odšli s petimi točkami prednosti (48:43).

V 22. minuti sta bili moštvi znova poravnani (50:50). Olimpija je vodila do 27. minute in izida 59:58, nato pa je Šibalić s trojko poskrbel za prvo vodstvo ekipe iz Laktašev. Toda Olimpija je zadnji dve minuti spet zaigrala bolje in si pred zadnjo četrtino priigrala točko prednosti (64:63).

Strahinja Mičović je na začetku četrte četrtine dosegel prvih osem točk Igokee in držal svoje moštvo korak pred Olimpijo, ki je po 35. minutah zaostajala za šest točk (71:77). Zmaje je v igri držal Nikola Janković, po trojki Mirka Mulalića pa so znova povedli (78:77).

Robinson zadel, Mulalić zgrešil

Olimpija je z dvema prostima metoma Jeffersona povedla z 80:77, Mičović je s košem približal Igokeo. V zadnji minuti je Janković naredil korake, Devin Oliver pa ni bil natančen. Organizator igre Robinson je pet sekund pred koncem s šestih metrov zadel za vodstvo Igokee (80:81). Po minuti odmora je met za zmago zgrešil Mulalić.

Najboljši strelec tekme je bil Janković, najkoristnejši igralec Lige ABA v decembru, ki je zbral 21 točk in devet skokov.

Zadar prejel lekcijo v Beogradu

Crvena zvezda kar za 48 točk razbila Zadar (113:65), lahko pa bi bilo še huje, če se ne bi v zadnji četrtini "umirila". Po treh četrtinah je bilo 96:40.

Krka bo v torek igrala v gosteh proti FMP Železniku.

16. krog:

UNION OLIMPIJA - IGOKEA

80:81 (33:16, 15:27, 16:20, 16:18)

800; Janković 21 (7/11 za dve) in 9 skokov, Barbarič in Mulalič po 11, Jefferson 10, Oliver 9, Hrovat in Milošević po 8, Bubnić 2; Mičović 17, Albijanić 11, Mahkovic, Radivojević in Pešaković po 9, Pašajlić 7, Šibalić in Robinson po 6D. Milošević 3, Fortenberry in Rikić po 2.

Torek ob 18.00:

FMP ŽELEZNIK - KRKA

CRVENA ZVEZDA - ZADAR

113:65 (30:11, 37:16, 29:13, 17:25)

MZT SKOPJE - CEDEVITA

79:100 (21:22, 15:31, 25:25, 18:22)

BUDUĆNOST - MEGA LEKS

88:80 (11:26, 26:11, 27:21, 24:22)

CIBONA - PARTIZAN

77:82 (17:16, 19:22, 16:28, 25:16)

KARPOŠ SOKOLI - MORNAR

75:63 (24:11, 13:18, 23:16, 15:18)