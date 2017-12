Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Jordan Morgan je bil znova najboljši strelec Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zadar že do odmora zmlel razglašene zmaje

Morgan najboljši strelec Olimpije z 19 točkami

8. december 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 21:39

Zadar - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija je v 11. krogu Lige ABA doživela visok poraz v Zadru. Ljubljančani so bili nemočni v prvem polčasu (51:30) in velikega zaostanka niso uspeli izničiti (97:77).

Ljubljančani so se na pot v Zadar odpravili brez poškodovanega Talorja Battla, ki bo predvidoma s parketa odsoten tri tedne. Manjkal je tudi Erjon Kastrati zaradi poškodbe gleženja.

Olimpija je sredi prve četrtini še imela dve točki naskoka (11:13), nato pa je Zadar nanizal deset točk zapored. Po koncu uvodne četrtine so imeli gostitelji devet točk prednosti (29:20). Tri minut in pol pred odmorom je Devin Oliver znižal na 40:30, a nato zmaji niso več dosegli niti točke. Zadar je po prvem polčasu vodil kar z 51:30.

V tretji četrtini so zmaji prikazali najboljšo igro. Jan Špan in Gregor Hrovat sta zadela izza črte in prednost Zadra je precej skopnela (62:51). Ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine so gostitelji znova zaigrali precej bolje in po trojki Ivanova povišali na 74:53.

11. krog:

ZADAR - PETROL OLIMPIJA

97:77 (29:20, 22:10, 18:23, 28:24)

Ivanov 15, Krajina, Bostic in Božić po 14, Knowles 13, Bašić 11; Morgan 19, Oliver in Špan po 14, Hrovat 10, Lorbek 8, Badžim 7, Jurček 3, Barbarič 2.





Sobota ob 17.00:

IGOKEA - MEGA BEMAX

Ob 19.00:

PARTIZAN - CEDEVITA

Ob 21.00:

FMP - BUDUĆNOST



Nedelja ob 17.00:

MZT SKOPJE - MORNAR



Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: BUDUĆNOST 10 9 1 +84 19 CRVENA ZVEZDA 10 8 2 +100 18 CEDEVITA 10 7 3 +76 17 ZADAR 11 5 6 -27 16 PETROL OLIMPIJA 11 5 6 -46 16 FMP 10 5 5 +43 15 PARTIZAN 10 5 5 +23 15 IGOKEA 10 4 6 -14 14 CIBONA 10 4 6 -32 14 MORNAR 10 4 6 -51 14 MEGA BEMAX 10 3 7 -22 13 MZT SKOPJE 10 2 8 -126 12

A. G.