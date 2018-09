Liga narodov: Italija - Poljska 0:1

Turčija gosti Rusijo, Srbi z Litvo

7. september 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 21:38

Bologna - MMC RTV SLO

Petkov večer prinaša nadaljevanje uvodnega kroga novoustanovljene nogometne Lige narodov. V Ligi A Italija, ki se ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Rusijo, gosti Poljsko.

Poljaki so sicer igrali v Rusiji, a so se morali posloviti že po skupinskem delu. Azzurri gostijo Poljake v Bologni na stadionu Renato Dell'Ara. Poljaki so si izjemno priložnost priigrali v 7. minuti, ko se je Piotr Zielinski sam prebil pred Gianluigija Donnarumme, a se je italijanski vratar izkazal z odlično obrambo.

Zielinski popravil "napako"

Zielinski se je za spodrsljaj odkupil v 40. minuti, ko so Poljaki odvzeli žogo Jorginhu nekaj metrov izven kazenskega prostora. Robert Lewandowski je nato podal na drugo stran, kjer je Zielinski žogo "s prve" atraktivno poslal pod prečko nemočnega Donnarumme.

V preostalih petkovih tekmah med drugim Turčija gosti Rusijo, ki se je izkazala na domačem prvenstvu, kjer se je prebila v četrtfinale.

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 3

Danes ob 20.45:

ITALIJA - POLJSKA 0:1 (0:1)

Zielinski 40.



LIGA B



SKUPINA 2

Danes ob 20.45:

TURČIJA - RUSIJA 1:1 (1:1)

Aziz 41.; Čerišev 13.



LIGA C



SKUPINA 1

Danes ob 20.45:

ALBANIJA - IZRAEL



SKUPINA 4

Danes ob 20.45:

LITVA - SRBIJA -:- (0:1)

Tadić 38./11-m



ROMUNIJA - ČRNA GORA

LIGA D



SKUPINA 3

AZERBAJDŽAN - KOSOVO 0:0



Danes ob 20.45:

FERSKI OTOKI - MALTA

A. V.