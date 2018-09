Bleda Italija izvlekla remi proti Poljski

Rusija zmagala v Turčiji, Srbija v Litvi

7. september 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 22:43

Bologna - MMC RTV SLO

Nogometaši Italije so v svoji prvi tekmi Lige narodov remizirali s Poljsko (1:1). Varovanci Roberta Mancinija v Bologni niso blesteli, točko jim je z bele točke v 78. minuti zagotovil Jorginho.

Poljaki so si izjemno priložnost priigrali že v 7. minuti, ko se je Piotr Zielinski sam prebil pred Gianluigija Donnarumme, a se je italijanski vratar izkazal z odlično obrambo.

Zielinski popravil "napako"

Zielinski se je za spodrsljaj odkupil v 40. minuti, ko so Poljaki odvzeli žogo Jorginhu nekaj metrov izven italijanskega kazenskega prostora. Robert Lewandowski je nato podal na drugo stran, kjer je Zielinski žogo "s prve" atraktivno z volejem poslal pod prečko nemočnega Donnarumme. Polčas se je tako končal z vodstvom Poljakov. Domači so imeli sicer žogo več v nogah (57:43), a so bili gostje nevarnejši (streli v okvir vrat 3:0).

Jorginho izenačil z bele točke

Italijani so imeli tudi v drugem polčasu pobudo, a je bila ta jalova. V 76. minuti pa je Federico Chiesa "izsilil" enajstmetrovko, potem ko ga je v kazenskem prostoru podrl Jakub Blaszczykowski, ki pa je bržkone pred tem izbil žogo. Kakorkoli, Nemec Felix Zwayer je pokazal na belo točko, ki jo je izkoristil Jorginho za 1:1. Mreži se do konca nista več zatresli. Še statistika: posest žoge 57:43 in streli 10:8 za Italijo, v okvir vrat pa 4:2 za Poljsko.

Čerišev in Dzjuba ohranila strelsko formo

V preostalih petkovih tekmah je Rusija ohranila dobro formo s svetovnega prvenstva, saj je z 2:1 premagala Turčijo v gosteh. Za zmago Rusov v Trabzonu sta zadela Denis Čerišev in Artjom Dzjuba.

Srbi zmagali v Litvi

V "slovenski" Ligi C je Albanija doma ugnala Izrael z 1:0, Romunija in Črna gora sta se razšli z 0:0, Srbi pa so v gosteh z 1:0 in enajstmetrovko Dušana Tadića premagali Litvo. V Ligi D sta Azerbajdžan in Kosovo igrala 0:0, Ferski otoki pa so premagali Malto s 3:1.

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 3

ITALIJA - POLJSKA 1:1 (0:1)

24.000; Jorginho 78./11-m; Zielinski 40.

Italija: Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Chiellini , Biraghi, Pellegrini (46./Bonaventura), Jorginho, Gagliardini, Berbardeschi, Balotelli (62./Belotti), Insigne (72./Chiesa).

Poljska: Fabianski , Reca, Bednarek, Glik, Bereszynski, Blaszczykowski (80./Pietrzak), Klich (56./Szymanski), Krychowiak, Kurzawa, Zielinski (66./Linetty), Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer (Nemčija)



LIGA B



SKUPINA 2

TURČIJA - RUSIJA 1:2 (1:1)

Aziz 41.; Čerišev 13., Dzjuba 49.



LIGA C



SKUPINA 1

ALBANIJA - IZRAEL 1:0 (0:0)

Xhaka 55.

SKUPINA 4

LITVA - SRBIJA 0:1 (0:1)

Tadić 38./11-m



ROMUNIJA - ČRNA GORA 0:0

LIGA D



SKUPINA 3

AZERBAJDŽAN - KOSOVO 0:0



FERSKI OTOKI - MALTA 3:1 (2:1)

Edmundsson 31., Jönsen 38., Hansson 51.; Mifsud 42.

A. V.