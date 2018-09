Liga narodov ob 20.45: Ciper - Slovenija

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

9. september 2018 ob 16:05

Nikozija - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca se bo ob 20.45 podala po prvo zmago v Ligi narodov. V Nikoziji se bodo pomerili z gostiteljem, Ciprom. Tekmo boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Slovenci so ob odsotnosti Jana Oblaka, Josipa Iličića in Kevina Kampla znova precej oslabljeni. "Vedno igraš brez nekoga, Kevin je kakovosten, ampak je poškodovan in bomo igrali brez njega. Poznalo se bo, ampak ga morajo drugi nadomestiti. Vedno bo kdo manjkal, tako pač je," je na novinarski konferenci v Nikoziji dejal Kavčič in poudaril, da je cilj zmaga in da bodo vse naredili, da jim bo uspelo.

Kavčič je Ciper izpostavil kot spoštovanja vredno ekipo: "Ciper ni ekipa, kot sta, denimo, San Marino ali Malta, pa spoštovanje tudi njima. Ciprčani imajo nenazadnje dve ekipi v evropskih tekmovanjih. Tako da je ekipa, ki jo spoštujemo, cenimo, tudi Norvežani so imeli z njimi težave. Cenimo jih, ampak cenimo tudi sebe."

O cilju na nedeljski tekmi se z njim strinja tudi Miha Zajc, ki ga znova čaka ena vodilnih vlog na igrišču. "Od sebe vedno pričakujem zelo veliko in vedno dajem sto odstotkov. Sem v dobri formi, dobro se počutim, ampak treba je gledati na ekipo. Tudi če sem dosegel zadetek na zadnji tekmi, mi to ne pomaga, saj smo izgubili. Želim si namreč zmag in dobrih rezultatov."

O ciljih proti Cipru pa je povedal: "Mislim, da nas spet čaka težka tekma. Po porazu proti Bolgariji smo se morali pobrati, bili smo zelo razočarani, saj smo si zaslužili več. Čaka nas nova tekma, v katero moramo iti stoodstotno in na zmago."

Ciper je prvo tekmo v Ligi narodov izgubil na Norveškem z 0:2, Slovenija pa je izgubila na domačem terenu, z 2:1 jo je odpravila Bolgarija.

LIGA NARODOV

LIGA C, skupina 3



Danes ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA

Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

Ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

LIGA A, skupina 1



Danes ob 20.45:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA

LIGA B, skupina 1

Danes ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVAŠKA

Danes ob 18.00:

DANSKA - WALES

LIGA D, skupina 1

Danes ob 18.00:

GRUZIJA - LATVIJA

Skupina 4

Ob 18.00:

MAKEDONIJA - ARMENIJA

Ob 20.45:

LIECHTENSETIN - GIBRALTAR

