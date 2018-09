Liga narodov: Španija - Hrvaška 0:0

Španci doma neporaženi že 15 let

11. september 2018 ob 20:09,

Elche - MMC RTV SLO

Torkov večer prinaša nadaljevanje nogometne Lige narodov. V derbiju dneva Španija v Elcheju gosti Hrvaško, drugouvrščeno reprezentanco s svetovnega prvenstva v Rusiji.

Za varovance Zlatka Dalića je to prva uradna "tekmovalna" tekma po finalu mundiala, kjer so s 4:2 klonili proti Franciji. Pred petimi dnevi so Hrvati na prijateljskem srečanju remizirali s Portugalsko (1:1). Zadel je Ivan Perišić.

Na drugi strani je Španija Ligo narodov začela z zmago nad Anglijo (1:2) v gosteh. Španci, ki jih vodi novi selektor Luis Enrique, na domačem igrišču niso izgubili že 15 let.

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 2

Danes ob 20.45:

ISLANDIJA - BELGIJA



ŠVICA - ISLANDIJA 6:0 (2:0)

Zuber 13., Zakaria 23., Shaqiri 53., Seferović 67., Ajeti 71., Mehmedi 82.



SKUPINA 4:

ANGLIJA - ŠPANIJA 1:2 (1:2)

Rashford 11.; Saul Niguez 13., Rodrigo 32.



Danes ob 20.45:

ŠPANIJA - HRVAŠKA 0:0 (-:-)

Španija: De Gea, Carvajal, Fernandez, Ramos, Gaya, Niguez, Busquets, Ceballos, Asensio, Rodrigo, Isco.



Hrvaška: Kalinić, Pivarić, Vida, Mitrović, Vrsaljko, Brozović, Rakitić, Perišić, Modrić, Kovačić, Santini.

Sodnik: Benoit Bastien (Francija)

SKUPINA 3:

SEVERNA IRSKA - BiH 1:2 (0:1)

Grigg 93.; Duljević 36., Šarić 64.



Danes ob 20.45:

BiH - AVSTRIJA

LIGA C

SKUPINA 2

Danes ob 20.45:

FINSKA - ESTONIJA



MADŽARSKA - GRČIJA

LIGA D



SKUPINA 2:



Danes ob 20.45:

SAN MARINO - LUKSEMBURG



MOLDAVIJA - BELORUSIJA

A. V.