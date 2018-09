Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Roberto Mancini bo skušal preporoditi azzurre. Foto: Reuters Dodaj v

Liga narodov: Portugalska - Italija 0:0

Srbi gostijo Romune

10. september 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 10. september 2018 ob 20:47

Lizbona - MMC RTV SLO

V Ligi narodov je derbi na stadionu Luz v Lizboni, kjer Portugalci gostijo Italijane. Evropski prvaki bodo zmago lovijo brez Cristiana Ronalda, ki si je vzel nekaj odmora.

"Azzurri" so v petek razočarali proti Poljski (1:1). Selektor Roberto Mancini seveda ni bil zadovoljen in opozarja, da imajo Portugalci še precej drugih nevarnih igralcev. Italijani niso igrali na svetovnem prvenstvu v Rusiji in pritisk na novega selektorja je velik že v Ligi narodov.

Löw edini z več kot 100 zmagami na klopi "elfa"

Nemški selektor Joachim Löw je dosegel še en mejnik v trenerski karieri, potem ko je vodil izbrano vrsto na prijateljski tekmi proti Peruju. Na tekmi v Sinsheimu so Nemci zmagali z 2:1, Löw pa je še 167. tekmo vodil nemške nogometaše kot selektor, s čimer je izenačil dosežek Seppa Herbergerja. Zmaga nad Perujem je bila za Löwa, ki nemško izbrano vrsto vodi že vse od leta 2006, še 109. zmaga na čelu reprezentance, medtem ko je Herberger na 167 tekmah zbral 94 zmag. Noben drug nemški trener razen Löwa ni dosegel stotice.

Liga A, skupina 3, danes ob 20.45:

PORTUGALSKA - ITALIJA 0:0 (-:-)

Portugalska: Rui Patricio, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui, Ruben Neves, Pizzi, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruma, Andre Silva.

Italija: G. Donnarumma, Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito, Jorginho, Cristante, Bonaventura, Zaza, Chiesa, Immobile.

Sodnik: William Collum (Škotska)

Liga B, skupina 2, danes ob 20.45:

ŠVEDSKA - TURČIJA

Liga C, skupina 1, danes ob 20.45:

ŠKOTSKA - ALBANIJA

SKUPINA 4, danes ob 20.45:

SRBIJA - ROMUNIJA

ČRNA GORA - LITVA

Liga D, skupina 1, danes ob 20.45:

ANDORA - KAZAHSTAN

Skupina 3, danes ob 20.45:

KOSOVO - FERSKI OTOKI



MALTA - AZERBAJDŽAN

A. G.