Slovenija tudi pod Kavčičem nemočna: Bolgari zmagali z 1:2

6. september 2018 ob 10:20,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 23:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je novoustanovljeno Ligo narodov začela z domačim porazom proti Bolgariji, ki je z dvema streloma v okvir vrat zmagala z 1:2.

Oba zadetka je dosegel Božidar Krajev, junak bolgarske zmage pa je tudi vratar Plamen Iliev. Selektor Tomaž Kavčič očitno še ni preporodil članske reprezentance, ki je proti ne prav močnemu tekmecu večinoma delovala nemočno. Edini zadetek je pred le 5.000 gledalci dosegel Miha Zajc, ko je v 40. minuti izenačil izid. Zajc je tako zadel še na drugi zaporedni tekmi slovenske izbrane vrste. Statistika je bila sicer na strani Slovenije. V posesti žoge je bilo 58:42, v kotih 8:0.



Natančen strel Krajeva, Zajc izenačil z glavo

Kavčičevi načrti so se začeli sesuvati. že po dobrih dveh minutah igre. Bolgarija je dobila skok in krenila v napad, z izjemno natančnim strelom s 25 metrov je od vratnice zadel Božidar Krajev. Podal mu je Kiril Despodov, pri čemer je šla žoga Reneju Krhinu med nogami. Pravega odgovora ni in ni bilo, Slovenija vse do 40. minute ni uspela ogroziti bolgarskih vrat, takrat pa je Nejc Skubic podal v kazenski prostor. Miha Zajc je bil na petmetrski črti najvišji in je z glavo odlično meril v desni zgornji kot bolgarskih vrat za izenačenje.

Belec krivec pri odločilnem zadetku

V drugem polčasu so Slovenci obetavno začeli. Jasmin Kurtič je dobro streljal z roba kazenskega prostora, Plamen Iliev je njegov poskus vrhunsko ubranil. Nato pa po slabi uri igre nov šok. Vid Belec, ki je ob odsotnosti Jana Oblaka prvi vratar, je deset metrov od svojih vrat slabo posredoval, žoge ni ukrotil, Krajev pa je izkoristil darilo in s petih metrov dosegel še svoj drugi zadetek. Andraž Šporar, ki je od prve minute dobil priložnost v konici napada, je v drugem polčasu le začel dobivati uporabnejše žoge, v 65. minuti je imela akcija po podaji Kevina Kampla zelo nevaren obris, vendar izenačenja ni bilo, slovenski napad pa je bil precej jalov tudi v naslednjih minutah kljub številnim predložkom v kazenski prostor.

Kavčič: Bili smo boljši, zaslužili smo si več

Na začetku 75. minute je podal Kurtić, žogo je z glavo oplazil Tim Matavž, ki je zamenjal Šporarja, Iliev pa se je spet izkazal. Poskusil je še en rezervist, Roman Bezjak, a je šla žoga po njegovem strelu z levico v 84. minuti preveč po sredini. V sodnikovem dodatku je Slovenija močno pritisnila, vendar je bolgarska obramba zdržala nalet. "Pobrali smo se po hitro dobljenem zadetku, a smo dobili naiven zadetek. Igralci so bili motivirani. Poskušali smo, Bolgari so igrali zaprto, bili smo boljši, zaslužili smo si več," je povedal selektor Kavčič. V Ligi narodov, ki je zamenjala neprivlačne prijateljske tekme, bo Slovenija naslednjo tekmo v nedeljo odigrala na Cipru.

LIGA NARODOV, LIGA C, skupina 3:

SLOVENIJA - BOLGARIJA 1:2 (1:1)

5.000; Zajc 40.; Krajev 3., 59.

Slovenija: Belec, Skubic , Aljaž Struna, Mevlja, Jokić, Kurtić, Krhin ( 66./Bezjak), Kampl ( 83./Dervišević), Zajc, Verbič, Šporar ( 73./Matavž).



Bolgarija: Iliev, Čorbadžijski, Bodurov, Božikov ( 46./Ljaskov), Bandalovski, Slavčev , Kostadinov, Nedelev ( 82./Goranov), Despodov , I. Popov, Krajev ( 72./Rainov).



Sodnik: Davide Massa (Italija)

NORVEŠKA - CIPER 2:0 (2:0)

Johansen 21., 42.

Nedelja ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

Ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA (prenos na TV SLO 2/MMC-ju)



T. O.