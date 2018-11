Liga narodov: Slovenija - Norveška 1:0

Norvežani zmagali šestkrat, Slovenci le enkrat

16. november 2018 ob 10:45,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca se v Stožicah v obračunu Lige narodov meri z Norveško. Slovenijo vodi začasni selektor Igor Benedejčič.

Favoriti na stavnicah so Skandinavci, ki skupaj z Bolgarijo bijejo hud boj za zmago v skupini. Ta prinaša napredovanje v končnico, ki bo izluščila enega potnika za evropsko prvenstvo leta 2020 iz lige C.

Sloveniji grozi selitev v ligo D, najslabši kakovostni rang tekmovanja v Evropi.

Kapetan Verbič zadel za vodstvo Slovencev

Slovenci so pred solidno napolnjenimi Stožicami (veliko mladih navijačev, ki so jih pripeljali klubi) odlično odprli tekmo, saj so povedli že v 9. minuti iz prve prave priložnosti. Andraž Šporar je dobil zračni dvoboj, žogo spustil do Domna Črnigoja, ki je nato lepo podal do vtekajočega Benjamina Verbiča, ta pa je z diagonalnim strelom v malo mrežico matiral Runeja Jarsteina. Verbič je tako na najboljši možni način potrdil kapetanski trak.

Aljaž Struna in Mevlja izbila žogo na golovi črti

Norvežani so v nadaljevanju prevzeli pobudo in spletli kar nekaj nevarnih akcij na slovenski polovici. Pritisk Norvežanov je naraščal, a Slovenci so se uspešno branili in se v 31. minuti čudežno rešili. Omar Elabdellaoui je streljal z glavo, a je žogo na golovi črti najprej izbil Aljaž Struna v vratnico, nato pa je posredoval še Miha Mevlja, ki je prav tako z izbijanjem na golovi črti preprečil zadetek.

Norvežani so imeli premoč, vendar so Slovenci vzdržali. Statistika prvega polčasa: posest žoge 60:40, streli 6:2, v okvir vrat 3:1 - vse za Norveško.

LIGA NARODOV, LIGA C

Skupina 3

Danes ob 20.45 (prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju):

SLOVENIJA - NORVEŠKA 1:0 (1:0)

Verbič 9.

Slovenija: Belec, Skubic, Al. Struna, Mevlja, An. Struna, Dervišević, Rotman, Verbič, Črnigoj, Zajc, Šporar.



Norveška: Jarstein, Elabdellaoui, Nordtveit, Rosted, Aleesami, Johansen, Selnaes, Henriksen, M. Elyounoussi, Kamara, T. Elyounoussi.



Sodnik: Ruddy Buquet (Francija)

CIPER - BOLGARIJA 1:0 (1:0)

Zachariou 24.

Ponedeljek ob 20.45:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

CIPER - NORVEŠKA

Lestvica:

NORVEŠKA 4 3 0 1 4:1 9 BOLGARIJA 4 3 0 1 5:3 9 CIPER 4 1 1 2 4:6 4 SLOVENIJA 4 0 1 3 3:6 1

R. K., A. V.