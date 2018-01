Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 14 glasov Ocenite to novico! Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva prava preizkušnja čaka šele septembra. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga narodov: Slovenski tekmeci Norveška, Bolgarija in Ciper

Tekme bodo septembra, oktobra in novembra

24. januar 2018 ob 12:32,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 12:47

Nyon - MMC RTV SLO

Evropska nogometna zveza je izžrebala skupine novoustanovljene Lige narodov. Slovenija bo v ligi C igrala z Norveško, Bolgarijo in Ciprom.

Liga narodov se bo začela septembra in bo zamenjala tekmovalno in marketinško nepomembne prijateljske tekme. Dodaten čar je, da si bodo štiri države tudi prek Lige narodov priigrale mesta za evropsko prvenstvo 2020.

V Ligi narodov bo nastopilo vseh 55 članic Uefe. Te bodo igrale v štirih ligah. V ligi A je 12 najvišje rangiranih reprezentanc, v ligi B pa naslednjih 12. V ligi C je 15, v ligi D pa 16 ekip.

Slovenija bo igrala v ligi C, kjer so tri skupine po štiri in ena s tremi ekipami. Pred žrebom je bila Slovenija v prvem bobnu skupaj z Madžarsko, Romunijo in Škotsko. V drugem bobnu so bile Grčija, Srbija, Albanija in Norveška, v tretjem Črna gora, Izrael, Bolgarija in Finska, v četrtem pa Ciper, Estonija in Litva.

Prvi del skupinskega dela tekmovanja bo septembra, oktobra in novembra letos. Reprezentance v vsaki skupini bodo igrale tako doma kot v gosteh vsaka z vsako. Zmagovalca lige narodov bo dal mini turnir štirih zmagovalcev skupin lige A s polfinalom in finalom. Turnir bo junija 2019. Zadnjeuvrščene ekipe iz vsake skupine in lige bodo nazadovale v nižjo ligo (štiri iz A v B, štiri iz B v C in štiri iz C v D), zmagovalke pa bodo napredovale (iz D v C, C v B in B v A).

Klasične kvalifikacije za EP 2020 bodo zaradi uvedbe Lige narodov strnjene med marec in november 2019. Končnica Lige narodov oziroma dodatne kvalifikacije za EP bodo med 26. in 31. marcem 2020.

LIGA A

Skupina 1: Nemčija, Francija, Nizozemska

Skupina 2: Belgija, Švica, Islandija

Skupina 3: Portugalska, Italija, Poljska

Skupina 4: Španija, Anglija, Hrvaška

LIGA B

Skupina 1: Slovaška, Ukrajina, Češka

Skupina 2: Rusija, Švedska, Turčija

Skupina 3: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Severna Irska

Skupina 4: Wales, Irska, Danska

LIGA C

Skupina 1: Škotska, Albanija, Izrael

Skupina 2: Madžarska, Grčija, Finska, Estonija

Skupina 3: Slovenija, Norveška, Bolgarija, Ciper

Skupina 4: Romunija, Srbija, Črna gora, Litva

LIGA D

Skupina 1: Gruzija, Latvija, Kazahstan, Andora

Skupina 2: Belorusija, Luksemburg, Moldavija, San Marino

Skupina 3: Azerbajdžan, Ferski otoki, Malta, Kosovo

Skupina 4: Makedonija, Armenija, Liechtenstein, Gibraltar

R. K.