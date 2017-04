Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Union Olimpija je pod košem oslabljena, saj zaradi poškodbe ne igra Nikola Janković. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga Nova KBM: Krka - Union Olimpija

Olimpiji bi poraz lahko preprečil igranje v polfinalu

29. april 2017 ob 17:58,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 18:21

Novo mesto - MMC RTV SLO

V državnem prvenstvu v košarki je danes v ospredju derbi v Novem mestu med Krko in Unionom Olimpijo, ki mora zmagati, če na poti do polfinala noče biti odvisna od preostalih tekem.

Krka si je že zagotovila nastop v polfinalu. Dvoboj zadnjega (10.) kroga Lige za prvaka se je začel ob 18. uri, prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Po prvi četrtini je bilo 20:23.

Istočasno v dvorani Tri lilije poteka dvoboj med Zlatorogom in Hopsi. Olimpija, Zlatorog in Hopsi se borijo za 3. in 4. mesto, ki prinaša igranje v polfinalu.

LIGA NOVA KBM - Liga za prvaka, 10. krog, danes ob 18.00:

KRKA - UNION OLIMPIJA

-:- (20:23, -:-, -:-, -:-)



ZLATOROG - HOPSI POLZELA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



Ob 20.00:

HELIOS SUNS - ROGAŠKA

Lestvica: KRKA 9 8 1 17 ROGAŠKA 9 7 2 16 UNION OLIMPIJA 9 4 5 13 ZLATOROG 9 4 5 13 HOPSI POLZELA 9 4 5 13 HELIOS SUNS 9 0 9 9

T. O.