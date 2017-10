Liga prvakinj: Bukarešta - Krim Mercator

Krimovke pestijo poškodbe

7. oktober 2017 ob 19:04

Bukarešta - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja novo sezono Lige prvakinj odpirajo z gostovanjem pri Bukarešti, ki je v lanski sezoni osvojila tretje mesto.

Romunke tudi v letošnji sezoni sodijo med favoritinje. Ljubljanska zasedba je v romunsko prestolnico prišla oslabljena. Tamara Mavsar je zaradi strganih križnih vezi na bolniški do marca prihodnje leto, medtem ko sta nastopa Tjaše Stanko in Elizabeth Omoregie.

"Bukarešta ima zelo zvezdniško zasedbo, na vsakem položaju ima po dve kakovostni igralki. Naša osrednja naloga bo zaustaviti njeno zunanjo linijo na čelu s Cristino Neagu, ki se je po dolgih letih igranja pri Budućnosti vrnila v domovino, ter Švedinjo Isabello Gullden in Norvežanko Amando Kurtović. Gulldenova nam je na zadnji tekmi v pretekli sezoni povzročala nemalo težav. Romuni so dodali svojo 'princesko' Cristino Neagu, ki so si je dolgo želeli. Kurtovićeva je lani igrala za Larvik in je izredna strelka z razdalje," je dejal trener Krima Uroš Bregar.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ

1. KROG



Skupina A, danes ob 19.00:

CSM BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR

NYKÖBING FALSTER - VISTAL GDINYA 27:21 (14:10)

Skupina B, danes:

ROSTOV DON - BREST

GYÖR - MIDTJYLLAND



Skupina C:

VARDAR - FERENCVAROS 34:31 (20:11)

Danes:

LARVIK - THÜRINGER

Skupina D, danes:

BUDUČNOST - BIETIGHEIM

Nedelja, 8. oktobra:

METZ - KRISTIANSAND

A. V.