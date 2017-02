Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Krimovke lovijo prvo zmago v drugem delu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Na Kodeljevo prihajajo evropske prvakinje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga prvakinj: Krim Mercator - Bukarešta (37' 11:15)

Krimovke brez Miše Marinček

4. februar 2017 ob 17:04,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja v 2. krogu drugega dela Lige prvakinj na Kodeljevem gostijo aktualne evropske prvakinje iz Bukarešte.

Zvezdniška ekipa iz Romunije še ni na lanski ravni, saj ima zaenkrat tri točke, medtem kot krimovke šest.

Pri Krimu manjka kapetanka Miša Marinček, ki je zbolela. Še nekaj časa pa ne bo na voljo poškodovana Elizabeth Omoregie.

Gostje so odlično odprle tekme in povedle s 5:0, tako da je moral trener domačih Uroš Bregar vzeti minuto odmora. Po njej so gostje nadaljevale z raznovrstno igro v napadu in Maja Mehmedović je v 18. minuti zabila za 11:4. Krimovke so delovale dokaj nemočno. V končnici so Ljubljančanke le zmanjšale zaostanek, tako da je semafor kazal 14:9.

Krimovke so se na začetku drugega polčasa približale na 14:11, potem ko je zadela Aneta Benko.

LIGA PRVAKINJ

Skupina 2

Danes ob 17.00:

KRIM MERCATOR - BUKAREŠTA

-:- (9:14)

LARVIK - MIDTJYLLAND

Nedelja:

ESBJERG - GYÖR



Vrstni red: Györ 8, Krim Mercator in Midtjylland po 6, Larvik 4, Bukarešta 3, Esbjerg 2.

Skupina 1, sobota:

ASTRAHANOČKA - BUDUĆNOST

VARDAR - METZ

FERENCVAROS - THÜRINGER



Vrstni red: Vardar 9, Ferencvaros 7, Budućnost 6, Metz in Thüringer po 4, Astrahanočka brez točk.

A. V.