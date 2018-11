Liga prvakov: Paris SG - Liverpool (postavi)

Madridski Atletico v osmini finala

28. november 2018 ob 18:55,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 20:07

Madrid - MMC RTV SLO

Derbi 5. kroga Lige prvakov bo na Parku princev, kjer bo PSG gostil Liverpool. Madridski Atletico proti odpisanemu Monacu potrjuje preboj v osmino finala.

Če Napoli premaga Crveno zvezdo, Liverpool pa Parižane, bo v francoskem prvenstvu brezhibni (14 zmag na 14 tekmah) PSG že izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. To bi do temeljev streslo klub arabskih bogatašev, ki imajo le en cilj - povzpeti se na vrh Evrope. Sanje sta jim v prejšnjih dveh sezonah razbila Real Madrid in Barcelona, ki sta s PSG-jem opravila v osmini finala.

Jan Oblak in soigralci so še vedno v igri za prvo mesto v skupini A, kjer vodi drotmundska Borussia. Črno-rumeni si lahko osmino finala zagotovijo z zmago nad Bruggejem.

Pod velikim pritiskom je Tottenham v skupini B. Tudi zmaga nad Interjem morda ne bo dovolj, saj v zadnjem krogu Londončani gostujejo na Camp Nouu. Milančani bi si z remijem na Wembleyju že zagotovili osmino finala.

5. KROG, skupina A:

ATLETICO MADRID - MONACO 2:0 (2:0)

Badiashile 2./ag, Griezmann 24.

RK: Savić 82./Atletico

Falcao (Monaco) je v 82. minuti z 11-m streljal mimo vrat.

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savić, Filipe Luis, Hernandez, Rodrigo, Thomas, Koke (46./Vitolo), Lemar (63./Kalinić), Correa (69./Saul Niguez), Griezmann.

Monaco: Benaglio, Raggi, Jemerson, B. Badiashile, Biancone, Chadli (63./Diop), Tielemans, Massengo, Golovin (63./Thuram Ulien), Grandsir, Sylla (55./Falcao).

Sodnik: Mattias Gestranius (Finska)

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - CLUB BRUGGE

Lestvica: BORUSSIA (D) 4 3 0 1 8:2 9 ATLETICO MADRID 4 3 0 1 7:6 9 CLUB BRUGGE 4 1 1 2 6:5 4 MONACO 4 0 1 3 2:10 1

Skupina B, ob 21.00:

TOTTENHAM - INTER

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Lucas Moura, Lamela, Alli, Kane.

Inter: Handanović, d'Ambrosio, de Vrij, Škriniar, Asamoah, Vecino, Brozović, Politano, Nainggolan, Perišić, Icardi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

PSV EINDHOVEN - BARCELONA

Lestvica: BARCELONA 4 3 1 0 11:3 10 INTER 4 2 1 1 5:5 7 TOTTENHAM 4 1 1 2 7:9 4 PSV EINDHOVEN 4 0 1 3 4:10 1

Skupina C, ob 21.00:

PARIS SG - LIVERPOOL



Paris SG: Buffon, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Verratti, di Maria, Juan Bernat, Mbappe, Neymar, Cavani.

Liverpool: Alisson, Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Roberto Firmino, Mane.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



NAPOLI - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 0 2 7:5 6 NAPOLI 4 1 3 0 4:3 6 PARIS SG 4 1 2 1 11:7 5 CRVENA ZVEZDA 4 1 1 2 3:10 4

Skupina D:

LOKOMOTIV MOSKVA - GALATASARAY 2:0 (1:0)

Donk 43./ag, Ignatjev 54.

Ob 21.00:

PORTO - SCHALKE

Lestvica: PORTO * 4 3 1 0 9:3 10 SCHALKE * 4 2 2 0 4:1 8 GALATASARAY 5 1 1 3 3:5 4 LOKOMOTIV MOSKVA 5 1 0 4 4:11 3 * - v osmini finala

