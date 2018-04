Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Hrvaški napadalec Mario Mandžukić je na Santiagu Bernabeuu Juventus povedel v vodstvo že po 76 sekundah igre. To je bil najzgodnejši zadetek, ki ga je Real Madrid kdaj koli prejel na domači tekmi Lige prvakov. Foto: Reuters Mandžukić je bil z glavo natančen tudi v 37. minuti srečanja, ko je podvojil vodstvo 'stare dame' (0:2). Foto: Reuters Dodaj v

Liga prvakov: Bayern - Sevilla 0:0; Real Madrid - Juventus 0:2

Je po torkovi tekmi v Rimu danes možna še kakšna senzacija?

11. april 2018 ob 19:58,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 21:54

München,Madrid - MMC RTV SLO

Danes bosta znana še zadnja polfinalista letošnje Lige prvakov. Ob 20.45 se bosta začeli povratni tekmi v Madridu in v Münchnu.

Madridčani so si že na prvi tekmi v Torinu priigrali visoko prednost z zmago 3:0, a tovrstne prednosti, kot smo se lahko prepričali včeraj na tekmi v Rimu, utegnejo biti zelo varljive. Vseeno je Real velik favorit v dvoboju z Juventusom.

Precej bolj tesno je v obračunu Bayerna in Seville. Bavarci so v Španiji zmagali z 2:1 in imajo odlično izhodišče za pot med najboljše štiri v Evropi.

Mandžukić zadel že po 76 sekundah

Nogometaši Juventusa so tekmo začeli sijajno, saj so že v 2. minuti zatresli mrežo. V bliskoviti akciji je Sami Khedira z desne strani predložek poslal na drugo vratnico, kjer je Mario Mandžukić z glavo žogo poslal pod prečko za 0:1. To je bil najzgodnejši zadetek, ki ga je kraljevi klub prejel na domači tekmi Lige prvakov. Napadi Torinčanov niso pojenjali, Italijani so zavohali kri, kaj kmalu bi v 7. minuti podvojili vodstvo, a so se gostitelji po odličnem prodoru Douglasa Coste in strelu Gonzala Higuaina nekako uspeli rešiti.

Iscov zadetek razveljavljen

Varovanci Zinedina Zidana gostom niso ostali dolžni, relativno hitro so se pobrali po uvodnem šoku in v 10. minuti že zapretili prek Garetha Bala, ki je atraktivno poskusil s peto, a žogo poslal v zunanji del mreže. Štiri minute pozneje je mrežo sicer zatresel Isco, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V naslednjih minutah se je igra nekoliko umirila, še najbolj vroče je bilo v 34. minuti, ko je Gianluigi Buffon po podaji Cristiana Ronalda z levico Iscu preprečil veselje.

"Mandžo" še drugič premagal Navasa

A zelo kmalu je sledil nov šok za domač kolektiv. V 37. minuti je po lepi akciji in predložku Stephana Lichtsteinerja z desne strani znova z glavo zadel Mandžukić, ki je žogo ob bližnji vratnici poslal za hrbet Keylorja Navasa. To je bil njegov četrti zadetek na šestih tekmah v letošnji sezoni Lige prvakov. Na stadionu se je slišalo samo Juventusove navijače, ki pa so v drugi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa za hip obmolknili, ko je po predložku z leve strani Rapahel Varane z glavo žogo poslal v prečko.

Na Bavarskem prvi polčas brez zadetkov

V Münchnu so bili gledalci v prvem polčasu priča precej grobi igri Seville. Ta si je pripravila nekaj polpriložnosti, ki pa so zaradi neučinkovitosti napadalcev ostale neizkoriščene. V uvodnih minutah je bil sicer nevarnejši Bayern, predvsem Arjen Robben, ki je nekajkrat zapretil gostujoči obrambi, vendar brez uspeha. V 8. minuti je poskusil tudi Robert Lewandowski, a je njegov strel z glavo vratar David Soria ubranil. V prvem delu tekme je bilo najbolj nevarno v 34. minuti, ko je Mats Hummels sprožil z razdalje, njegov diagonalni strel pa je za las švignil mimo stičišča vratnice in prečke. V 40. minuti je Francku Riberyju lahek zadetek na drugi vratnici preprečil še Jesus Navas.

Bayernovim navijačem je sicer nekajkrat zastal dih, ko je na tleh obležal eden izmed bavarske zasedbe. Lewandowski je obležal po hudem udarcu v glavo, ki je staknil v skoku za žogo, v zaključku polčasa je pomoč zaradi bolečin v ramenskem sklepu potreboval še Rafinha, ki pa je srečanje lahko nadaljeval.

Liga prvakov, četrtfinale, povratni tekmi

Danes ob 20.45:

BAYERN - SEVILLA 0:0 (0:0) 2:1



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Martinez, J. Rodriguez, Robben, Müller, Ribery, Lewandowski.



Sevilla: Soria, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Banega, N'Zonzi, Correa, Vazquez, Sarabia, Ben Yedder.

Sodnik: William Collum (Škotska)

Danes ob 20.45:

REAL MADRID - JUVENTUS 0:2 (0:2) 3:0

Mandžukić 2., 37.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Casemiro (46./Vazquez), Modrić, Kroos, Isco, Ronaldo, Bale (46./Asensio).



Juventus: Buffon, De Sciglio, Benatia, Chielini, Sandro, Matuidi, Pjanić, Khedira, Mandžukić, Higuain, Costa.

Sodnik: Michael Oliver (Anglija)

V krepkem tisku sta izida prvih tekem.

M. L.