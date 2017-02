Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je na Poljskem klonil pred Belchatowom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley praznih rok s Poljske

Poljaki v Stožicah boljši od Ljubljančanov

1. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 1. februar 2017 ob 20:04

Belchatow - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili 4. tekmo v letošnji Ligi prvakov. Na Poljskem so morali premoč priznati Belchatowu, ki je zmagal s 3:1.

To je bila za poljsko zasedbo druga zmaga v skupini D, in druga proti Ljubljančanom, ki so pred dvema tednoma doma klonili z identičnim rezultatom.

Ljubljančani v enakovrednem boju

V Belchatowu so bili varovanci trenerja Zorana Kedačiča z izjemo prvega niza, v katerem so zatajili na sprejemu in v napadu, enakovredni domačim odbojkarjem. V drugem so že bili na pragu zmage, vendar so v končnici domačini dosegli tri zaporedne točke, podobno kot pred slabimi 14 dnevi, ko so doma izgubili z 1:3, pa so bili Ljubljančani tudi tokrat boljši v tretjem nizu.

Skra Belchatow je bil ob boljšem bloku in servisu v četrtem nizu nepremagljiv in še drugič premagal slovenske državne prvake.

Liga prvakov, skupina D

BELCHATOW - ACH VOLLEY

3:1 (17, 23, -20, 17)

CRAIOVA - MODENA

0:3 (-16, -19, -18)

Lestvica: MODENA 4 4 0 11 BELCHATOW 4 2 2 6 CRAIOVA 4 1 3 4 ACH VOLLEY 4 1 3 3

M. L.