Liga prvakov: Celje P. L. - Kristianstad 27:27 (konec tekme)

11. februar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 20:31

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v 10. krogu Lige prvakov od 19.00 igrajo proti švedskemu prvaku Kristianstadu.

Celjani naskakujejo drugo zmago v tem tekmovanju, do zdaj so premagali Zagreb, dvakrat igrali neodločeno z Meškovom in enkrat s Kristianstadom.

Liga prvakov, skupina B, danes ob 19.00:

CELJE P. L. - KRISTIANSTAD -:- (13:13)

RHEIN NECKAR LÖWEN - KIELCE 28:25 (16:13)

Zorman 2, Bombač 1 za Kielce.

MEŠKOV BREST - PICK SZEGED 25:23 (14:14)

Danes:

VARDAR - ZAGREB

Kielce 14, Pick Szeged in Rhein Neckar 13, Vardar 12, Meškov Brest 11, Celje PL 5, Kristianstad 4, Zagreb 4.



Zmagovalec skupine se uvrsti v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

M. R.